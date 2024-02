Calciomercato: rompe con la Juve, ecco dove giocherà

Calciomercato Juventus, un big è ai saluti: ecco nuovi aggiornamenti sul futuro del calciatore che può lasciare Torino. Ecco dove giocherà.

Si alimentano le voci di mercato riguardo il destino del calciatore, che ha rotto con la società. Svelati i motivi di questa separazione.

Ultimissime di calciomercato Juventus: bianconeri spiazzati dalla decisione del calciatore che può salutare la prossima stagione. Tutto a causa dell’eventuale separazione con Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus: bianconeri beffati, prenotano il big per l’estate

Molto legato all’allenatore livornese, il giocatore della Juventus può lasciare la Serie A nel prossimo calciomercato.

Quale sarà il futuro di Adrien Rabiot? Arrivano le ultime notizie di calciomercato relative al destino del francese. Il calciatore nei prossimi mesi deciderà la sua prossima destinazione, intanto la Juve resta in attesa per capire se l’ex Psg andrà via a parametro zero la prossima estate.

Non è un mistero che tra le società interessate ci sia anche la squadra tedesca, con i dirigenti a lavoro per convincerlo a firmare e a chiudere l’accordo per portare al Bayern Monaco Rabiot.

Rabiot al Bayern Monaco: beffa Juve, ecco chi può sostituirlo

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, riportate da Tuttosport, la Juventus è alle prese con la delicata questione relativa al rinnovo di Adrien Rabiot. Il francese, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024, non ha sciolto i dubbi riguardo il suo futuro. Molto dipenderà anche da Massimiliano Allegri, che la scorsa estate aveva convinto il centrocampista a prolungare di un anno il contratto con la Juve. Con l’eventuale addio del tecnico, può arrivare anche la separazione con il calciatore che è molto legato al mister livornese. Ecco perché a Torino gira voce che Rabiot possa lasciare la Vecchia Signora per andare in qualche altra big europea. Tra le pretendenti c’è di sicuro il Bayern Monaco che avrebbe già avviato i contatti per portare in Baviera Rabiot, a parametro zero, nel prossimo calciomercato estivo. Una risposta definitiva è attesa nei prossimi mesi, verso marzo e aprile, quando il calciatore deciderà il suo futuro e se rinnovare con la Juve oppure no. Intanto Giuntoli si muove e in attesa di capire cosa ne sarà del futuro di Rabiot, lavora sottotraccia per portare alla Juventus Koopmeiners dell’Atalanta.