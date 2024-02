De Rossi ha stregato: allenerà ancora in Serie A, ecco dove

Arrivato dopo l’esonero di José Mourinho ora Daniele De Rossi si è preso la Roma e sta ottenendo grandi risultati che possono rilanciare la sua carriera.

Il giovane tecnico ha avuto un’occasione importante in Italia con la sua squadra del cuore, perché dopo il licenziamento del tecnico portoghese i Friedkin hanno scelto la bandiera del club romano per provare a rialzare la stagione e al momento la scelta è azzeccata. Perché la Roma sta viaggiando a ritmi veramente importanti e ottenendo grandi risultati che possono provare davvero a portare la società a raggiungere dei risultati ottimi in vista di quello che accadrà nei prossimi mesi. Il merito è chiaramente anche di Daniele De Rossi arrivato a Roma con un contratto fino a giugno, quando terminerà la stagione.

Il giovane allenatore sta rilanciando la propria carriera dopo alcuni momenti di difficoltà alle sue prime esperienze, ma il percorso suo ricorda molto quello di Thiago Motta che dopo un brutto esonero a Genoa si è poi affermato in Italia come uno dei migliori al momento. Ecco che allora si accende il mercato anche per De Rossi visto quello che sta facendo a Roma e in estate può arrivare la svolta decisiva in vista dei prossimi anni.

Roma: quale futuro per De Rossi

Daniele De Rossi appena arrivato a Roma ha stravolto tutto risultati, gioco, armonia nello spogliatoio e l’entusiasmo. Il giovane tecnico ha ottenuto 4 vittorie su 5 nelle sue prime partite di campionato dove ha totalizzato 13 gol fatti e ne ha subiti 6. Numeri importanti che possono iniziarlo a lanciare nel mondo dei grandi in vista del futuro.

Perché adesso ci sono delle novità importanti che riguarda ciò che può accadere a De Rossi che può rinnovare con la Roma se dovesse convincere a pieno la società o andare via. Al momento i giallorossi sono al 6 posto a -4 punti dal 4 posto che vorrebbe dire Champions League, ma occhio anche che l’Italia potrebbe avere 5 posti in Champions per il prossimo anno.

Intanto, ci sono già diverse società che possono pensare di ingaggiare De Rossi come nuovo allenatore se non dovesse arrivare il rinnovo con la Roma: Monza, Fiorentina, Genoa e Bologna potrebbero dare una possibilità al giovane allenatore, considerando che sono tutte squadre che ancora non hanno chiara la decisione che verrà presa dai loro attuali allenatori.