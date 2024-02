Infortunio prima di Inter-Atletico: l’annuncio sull’assenza

L’annuncio sull’assenza, proprio adesso che c’è la rifinitura prima di Inter-Atletico, è arrivato.

Questa mattina circolano i primi rumors legati alla possibile assenza dai titolari a causa dell’infortunio maturato prima di Inter-Atletico Madrid, gara di Champions League che si giocherà questa sera a San Siro.

Una sfida troppo importante ai fini della stagione e la qualificazione passerà proprio dalla gara d’andata, considerando l’importanza che ha per la stagione del club che ha voglia di tornare a primeggiare in Europa, dopo quanto fatto in passato, tra i club più importanti della competizione stessa. Una partita, quella tra Inter-Atletico, che è caratterizzata dalle voci sull’assenza per infortunio che sono circolate nel corso di quest’ultima giornata che ha preceduto, appunto, le ore di vigilia della sfida.

Inter-Atletico, annunciate le condizioni dopo l’infortunio

Ottavi di finale senza un proprio titolare, un incubo vero e proprio per ogni allenatore che prepara sfide così importanti, come quella di stasera tra Inter-Atletico Madrid. A San Siro si accendono le luci della Champions League, gara che vede contrapposte due realtà importanti del calcio europeo, per quello che sarà un Inzaghi vs Simeone, entrambi ex laziali che si sfidano ad alti livelli, in Europa.

I due allenatori hanno superato la fase a gironi e hanno voglia di passare il turno, ma appunto tutto passa dalla sfida di questa sera e dalle scelte dei due tecnici, che saranno caratterizzate pure dai problemi su un infortunio che ha preoccupato e non poco i Colchoneros.

Perché il tema principale di Inter-Atletico è legato alle condizioni di Alvaro Morata, che sono state annunciate in conferenza stampa dal “Cholo” Simeone. La rifinitura in Italia, quest’oggi, darà il responso definitivo sull’impiego o meno dell’ex Juventus, dopo l’infortunio, in Inter-Atletico Madrid.

Atletico, infortunio prima dell’Inter: la notizia su Morata

La notizia su Morata l’aveva anticipata già Simeone, in conferenza stampa, dichiarando che il giocatore si sta allenando ed è a disposizione per Inter-Atletico. Ma la novità riguarda il suo impiego o meno. Perché, stando a quelle che sono le prime notizie che arrivano in mattinata, il centravanti ex Juve potrebbe partire dalla panchina, magari per subentrare a gara in corso in Inter-Atletico, dopo aver recuperato dall’infortunio. Una scelta che sarà definitiva dopo l’ultimo summit in mattinata tra giocatori e staff tecnico, assieme a Simeone, per la scelta di formazione.

Ultime su Inter-Atletico: chi gioca in attacco per il Colchoneros?

Senza Alvaro Morata, che partirebbe dunque dalla panchina, Simeone potrebbe scegliere il tandem formato da Antoine Griezmann e Memphis Depay, magari inserendo Morata a gara in corso, qualora ce ne sarà l’esigenza. Occhio anche a Llorente, che rappresenta un vero e proprio jolly di formazione per Simeone, che potrebbe appunto sorprendere i nerazzurri.