Nuovo allenatore Barcellona: ecco chi l’ha scelto

Via al grande mercato degli allenatori in vista della prossima stagione. Perché tra le tante squadre c’è anche il Barcellona in cerca del nuovo allenatore.

Secondo le ultime notizie di calciomercato in vista della prossima estate ci saranno tanti movimenti, con squadre anche di grande importanza che andranno a cambiare per avviare dei nuovi progetti. Ecco che allora si valutano diverse piste anche per gli allenatori italiani che in Serie A si stanno mettendo in mostra con grandi risultati in Italia stesso e anche in Europa. Potrebbe arrivare da un momento all’altro la svolta che può portare quindi al cambio in panchina che è già anche annunciato, visto che c’è il tecnico che ha svelato che a fine stagione sarà addio. Si tratta del giovane Xavi pronto a lasciare spazio al Barcellona ad un nuovo allenatore.

Perché presto potrebbe arrivare la decisione da parte della società di andare ad annunciare un nuovo tecnico che possa arrivare in Spagna per guidare la squadra blaugrana. Dopo la finale dello scorso anno ora l’allenatore italiano potrebbe ritrovarsi ad allenare il Barcellona in Spagna, c’è grande attesa per capire che tipo di scelta andrà a fare la società sul suo prossimo allenatore. Si cerca di capire che tipo di decisione possa arrivare, intanto, c’è chi si diverte.

Nuovo allenatore Barcellona: la scelta dell’AI

E’ via al casting per il nuovo allenatore del Barcellona perché è certo l’addio di Xavi e ora si cerca di capire chi può arrivare in estate sulla panchina del club spagnolo. C’è grande attenzione da parte della dirigenza spagnola per tanti nomi su tutti i campionati, si attende la decisione definitiva.

Intanto, è arrivato l’incredibile pronostico secondo l’intelligenza artificiale che avrebbe deciso dei nomi per il nuovo allenatore del Barcellona. L’idea di affidarsi all’IA è venuta a Jaroslaw Krolewski, presidente del Wisla Cracovia e amministratore delegato di Synerise, azienda specializzata nello sviluppo di IA.

Tra i potenziali candidati anche tanti italiani. Ma chi può essere il nuovo allenatore del Barcellona? Questa la lista in ordine dei primi dieci secondo i modelli matematici/AI realizzati da WislaKrakowSA: