Roberto Baggio, regalo inaspettato: i tifosi non aspettavano altro

Compie gli anni Roberto Baggio e per l’occasione il grandissimo campione riceve un dono magnifico. Tutta Italia e non solo pazza di gioia per lui.

Roberto Baggio è tra i più forti calciatori di tutti i tempi nella storia del calcio italiano ed anche mondiale. E pure uno dei più amati e conosciuti nel resto del mondo. In Giappone è sempre amatissimo, tanto per citare un esempio. Ma il nome di Roby è celebre in tutti e cinque i continenti.

Di vittorie ne ha conseguite, Baggio, riuscendo tante volte a fare la differenza e ad avere un peso specifico determinante. E quanti gol meravigliosi ci ha regalato con le maglie di tutte le squadre per le quali ha giocato.

Poi Roberto Baggio è anche uno che ha sofferto molto, sia per le sconfitte – che restano comunque inferiori di numero ai suoi successi – che inerenti gli infortuni. Ad un certo punto al Brescia ha giocato letteralmente con mezzo ginocchio. Ed è comunque sempre stato il migliore tra tutti.

Il giorno in cui si ritirò – un Milan-Brescia del 16 maggio 2004 – fu uno dei più tristi per gli amanti del calcio e dello sport in generale. Per fortuna però restano nelle cineteche tutte le sue imprese sul campo.

Roberto Baggio, il regalo di sua figlia Valentina

Ed ora che ha compiuto 57 anni sua figlia Valentina Baggio gli ha fatto un regalo bellissimo. La ragazza, 34 anni, ha fatto dono al suo celebre padre di una pagina ufficiale Instagram. Ufficiale per davvero, diffidare dalle imitazioni. Il tag è @robybaggio_official e nel pomeriggio di domenica 18 febbraio è stata ufficialmente aperta, riuscendo a racimolare più di 52mila follower nel giro delle successive ventiquattro ore.

Presto la pagina Instagram in questione avrà la famosa spunta blu che ne certifica la autenticità. Valentina Baggio ha scritto un messaggio in una storia: “Ciao a tutti! In occasione del compleanno del mio papà oggi abbiamo creato la sua UNICA pagina social UFFICIALE. Seguitela e smettete di seguire ogni altro fake. Grazie infinite”.

E gli auguri per il compleanno del Divin Codino – anche se il codino non lo porta più da almeno vent’anni – sono arrivati anche dalla Fifa, dal Vicenza e dagli altri club per i quali ha giocato ma non solo. Qualsiasi cosa lui dica o faccia riesce sempre a riscuotere il cento per cento di consensi.

E questo avviene perché Baggio è sempre stato il volto onesto e pulito del calcio, che rispettava chiunque e che, di rimando, è sempre stato rispettato anche da qualsiasi avversario. E poi le giocate che ci ha donato lui nessun altro è stato capace di replicarle.