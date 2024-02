Serie A, infortunio più grave del previsto: lungo stop per l’attaccante

In Serie A arrivano brutte notizie relative alle condizioni dell’attaccante. L’infortunio che lo ha colpito, infatti, si rivela essere più grave del previsto e di conseguenza si allungano anche quelli che sono i tempi di recupero necessari per vederlo di nuovo in campo. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Davanti ad infortuni di natura muscolare la prudenza non è mai troppa. Forzare la mano per anticipare il rientro può essere non solo inutile, ma in alcuni casi addirittura controproducente. Ancor di più ora che le temperature non sono ancora primaverili, ed i campi dunque sono più duri, il rischio di una ricaduta è sempre dietro l’angolo. In tal senso, per l’attaccante non arrivano buone notizie. Per usare un eufemismo. L’infortunio, infatti, si è rivelato essere più grave di quelle che erano le prime impressioni ed ora all’orizzonte c’è uno scenario che non lascia tranquilli. Si teme, infatti, per uno stop discretamente lungo.

Serie A, infortunio grave: le condizioni dell’attaccante

Quando un attaccante si trova out per problemi di natura fisica, ancor di più che per assenze in altri reparti, per un allenatore sono sempre noie. Ed in tal senso, le ultime notizie che arrivano direttamente dall’infermeria non sono per niente rassicuranti.

Stando a quanto si apprende dal comunicato pubblicato dal Lecce sul proprio sito ufficiale, anche quest’oggi Lameck Banda ha svolto un lavoro personalizzato. Non ha, dunque, lavorato in gruppo e di conseguenza l’infortunio muscolare, che sembrava prossimo ad essere lasciato alle spalle, gli causa ancora problemi. Ed a questo punto aumenta l’incertezza sul suo rientro.

Lecce, Banda ancora a parte: stop più lungo

Pur avendo messo a segno solo 2 gol in campionato, Lameck Banda è un pilastro di questo Lecce. Ha, infatti, fornito anche 4 assist che si aggiungono al suo bottino, ma soprattutto la compagine di D’Aversa cambia faccia con lui in campo. Con lui in campo, infatti, i pugliesi, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, viaggiano ad una media punti di 1,19.

Ha totalizzato, infatti, fino a questo momento 16 gettoni garantendo 19 punti. Allo stato attuale delle cose, risulta difficile immaginare che sarà impiegabile per la delicata partita contro l’Inter capolista, in programma per domenica 25 febbraio alle ore 18.00. Difficile stabilire adesso una data per il rientro. La paura è che siamo davanti ad uno stop che potrebbe essere davvero più lungo del previsto.