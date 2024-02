Zidane torna in panchina: la scelta del club

Alla fine Zinedine Zidane è pronto a tornare in panchina ad allenare una squadra di club. Perché adesso ci sono aggiornamenti in merito alla decisione definitiva.

L’allenatore francese dopo anni al Real Madrid dove ha vinto tanto e tutto ora è pronto a tornare di nuovo in panchina. E’ servito un lungo periodo di riposo durato un paio di anni, ma adesso ci siamo riguardo la scelta del giovane allenatore pronto a rimettersi in discussione in vista del futuro. Perché ci sono importanti novità che riguardano la scelta di calciomercato che può arrivare per il giovane tecnico che sembra intenzionato adesso a tornare come una volta e provare a vincere ancora tanto. C’è un progetto che stimola tanto Zidane che è pronto ad accettare un club in Europa. Ore decisive queste.

Dopo lunghi corteggiamenti in Arabia Saudita e il sogno di voler allenare la Francia, che ha poi deciso di rinnovare il contratto a Deschamps per altri anni non considerando l’ex Real Madrid, adesso è pronto ad accettare l’offerta di un altro club in Europa. Perché Zidane può essere convinto ad accettare l’offerta per allenare il club che tra i tanti allenatori liberi pare possa andare a scegliere proprio lui.

Calciomercato: Zidane torna ad allenare

Sarebbe pronto un cambio in panchina per uno dei top club che hanno deciso di voltare pagina. Perché c’è la seria possibilità che un altro allenatore possa arrivare al posto di quello che c’è adesso. Porterebbe ad un cambio che può svoltare il progetto in vista del futuro.

Continuano a circolare le voci riguardo quello che sarà il futuro di Thomas Tuchel pronto ad essere esonerato dal Bayern Monaco che ha intenzione di puntare su un altro allenatore. Ecco che allora circola anche il nome di Zidane per la panchina del Bayern Monaco per i prossimi anni.

La scelta sarà presa dal club proprio nelle prossime ore, perché si parla di quello che può essere l’accordo con Zidane per la panchina del Bayern Monaco pronto a scegliere il nuovo allenatore tra lui, Conte, Mourinho e il ritorno di Flick. Può essere già decisiva la gara contro la Lazio, dove può andare fuori alla Champions il Bayern Monaco e mettere un punto definitivo sull’avventura di Tuchel in Germania. Prossime ore decisive per l’allenatore francese che si guarda attorno, accetterebbe l’offerta del Bayern secondo le ultime notizie.