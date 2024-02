Colpo rossonero per il Chelsea: 25 milioni di euro

Il Chelsea è pronto a rinforzare il proprio reparto offensivo con un colpo rossonero veramente importante. Servono 25 milioni

La stagione del Chelsea, fino a questo momento, è stata caratterizzata da diversi alti e bassi: bene nelle coppe, male in campionato dove sono molto distanti dal quarto posto valido per la qualificazione per la prossima Champions League. Nell’ultimo turno di Premier League è comunque arrivato il pareggio in casa del Manchester City, risultato che ha rallentato la corsa al titolo degli uomini di Guardiola.

I Blues vogliono essere grandi protagonisti in questa seconda parte di stagione considerando anche gli investimenti della società nelle ultime sessioni di mercato: tanti i soldi spesi ma risultati decisamente non in linea con le aspettative. La sensazione però è che la società continui a mettere mani al portafoglio con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva sia in Premier League sia a livello internazionale.

Aspettiamoci dunque un’altra piccola rivoluzione e il primo colpo di mercato sembra già essere stato individuato: stando a quanto riportato da Odia, il Chelsea avrebbe messo gli occhi su Pedro. Attaccante classe 1996, in forza al Flamengo è un giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo e con un senso del gol che in pochi possono vantare.

In questa stagione ha fornito un contributo realizzativo importante e le sue prestazioni non sono passate inosservate: Pedro infatti interessa al Cadice, al Tottenham e anche all’Al-Hilal. Si preannuncia dunque una vera e propria asta di mercato nei confronti del centravanti anche se, dal punto di vista economico, si tratta di una trattativa per nulla semplice.

Il Flamengo, nel 2023, ha rifiutato 18 milioni di euro dal Benfica per il classe 1996 e questo testimonia l’importanza del giocatore per il club rossonero. Per portare via Pedro servono 25 milioni di euro: cifra notevole ma alla portata di un club come il Chelsea.

Chelsea, serve un centravanti: Pedro nella lista dei desideri

Uno dei reparti da rinforzare, in casa Chelsea, è senza ombra di dubbio l’attacco. La volontà della società sembra essere quella di portare un nuovo centravanti così da migliorare la qualità offensiva dei Blues. Nella lista dei desideri troviamo tre nomi: Firmino, Benzema e Pedro. Il primo ha trentadue anni mentre il secondo trentasei.

Proprio per questo il classe 1996 è finito nel mirino di una società decisa a tornare prepotentemente sul mercato per riportare il Chelsea nelle zone nobili della classifica.