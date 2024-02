UFFICIALE – Annuncio da SKY, liberata la panchina: arriva Conte

E’ tutto pronto per quello che sarà il futuro di Antonio Conte pronto a firmare con una nuova squadra in vista dei prossimi anni, perché ora si accende il mercato allenatori.

Possibile svolta di mercato che può portare alla conferma del tecnico in panchina in vista della prossima stagione. Perché ora c’è una situazione davvero particolare che può cambiare per quanto concerne le prossime settimane, dove si entrerà nel vivo delle trattative perché sono tanti i club in cerca di nuovi progetti da avviare e allo stesso tempo anche nuova sistemazione per gli stessi allenatori che sono liberi o lo saranno per firmare con delle nuove società. Presto potrebbe essere il turno di Antonio Conte scelto per essere il nuovo allenatore da diverse società ma una in particolare ha la voglia di chiudere l’accordo con lui il prima possibile.

Possibile annuncio già in questi mesi in vista della prossima stagione, ma per rispetto degli attuali allenatori in carica ancora non si è mossa ufficialmente nessuna società. Ufficiosamente però si, per questo motivo c’è la volontà di provare a cambiare già da subito qualcosa e cercare una strategia anche di mercato. E’ quello che può accadere con Antonio Conte che diventerà presto il nuovo allenatore di un top club in Europa.

Calciomercato: accordo con Conte, ma c’è un problema

Diverse squadre dovranno cambiare e ci sono ora delle novità importanti che possono arrivare anche per il futuro di Antonio Conte che può firmare con una nuova società. Il tecnico italiano dovrà provare a dare una svolta alla sua carriera dopo più di un anno di riposo.

Si è parlato tanto di un possibile ritorno in Italia per allenare un club di Serie A tra Juventus, Milan, Roma e Napoli ma alla fine è il Bayern Monaco che può essere la prossima squadra di Conte. Perché il club tedesco ha già salutato Tuchel e a fine stagione scegliere annunciando il nuovo tecnico. Tra le tante scelte sembra che proprio sul tecnico italiano ex Juve e Inter sia ricaduta la scelta.

Secondo le ultime notizie Conte è intenzionato ad accettare il Bayern Monaco e quindi addio alla Serie A. Ma come spiegato da Tobi Altschaffl, giornalista do BILD, ai microfoni di Tv Play c’è un problema legato al fatto che Antonio non parla il tedesco, ma questo è una cosa che si può risolvere nei prossimi mesi se si dovesse trovare l’intesa definitiva.