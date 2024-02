Juventus, cessione in Serie A: si scatena l’asta

La Juventus è pronta a cedere il talento in serie A: su di lui è pronta a scatenarsi una vera e propria asta. Ci sono almeno tre club

In una stagione positiva per la Juve, almeno fino a quattro turni di campionato fa, Massimiliano Allegri è riuscito a valorizzare al massimo la rosa a propria disposizione, anche grazie al lancio di diversi giovani. Yildiz è la stella più splendente, ma non è l’unica: ci sono diversi giocatori lanciati durante l’annata. Tra di essi l’unica voce fuori dal coro sembra essere stato, almeno fin qui, Samuel Iling-Junior.

Il giocatore inglese, dopo esser transitato per la Juve Next Gen nelle scorse stagioni, in questo campionato è stato aggregato in prima squadra in pianta stabile. Nonostante il grande talento e la sua duttilità che gli permette di giocare sia come esterno sia come interno di centrocampo, non è riuscito a convincere più di tanto Allegri.

Al punto che c’erano alcune voci durante il mercato di gennaio, le quali asserivano di come il tecnico livornese avesse dato l’ok alla cessione del giocatore. Unica eccezione in una formazione che Allegri ha confermato in blocco per arrivare fino in fondo in campionato e Coppa Italia.

Juventus, possibile cessione di Iling Junior in serie A: si scatena l’asta

A vedere il mercato che ha il classe 2003 viene da riflettere sul perché Allegri non lo veda, a differenza di altri giovani consacrati sotto la sua gestione. Il ragazzo rischia così anche una svalutazione. Per questo motivo i bianconeri avrebbero deciso di venderlo la prossima estate, per fare cassa.

L’inglese è finito nel mirino di almeno tre club di serie A. Roma, Atalanta e Bologna starebbero pensando a lui per rinforzare la fascia sinistra la prossima estate. La Juve ha già fissato il prezzo per il suo giocatore che è di 15 milioni di euro. La speranza di Cristiano Giuntoli e dell’intera dirigenza è però un’altra.

Quella di far scatenare un’asta sul giocatore, con i club interessati ad offrire sempre di più per arrivare ad acquistarlo. In questo modo si partirebbe da una base di 15 milioni, ma si potrebbe arrivare ad una cifra molto più alta. Bisognerà aspettare la prossima estate per capire davvero chi sono i club interessati al classe 2003 e quanto sono disposti ad offrire.