Milan: De Ketelaere bis, sarà venduto

Svolta per quanto riguarda il calciomercato del Milan che è pronto a prendere una direzione ben precisa con la società rossonera a lavoro per il prossimo anno.

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano il mercato rossonero in vista della prossima stagione. Perché in estate ci saranno sicuramente dei movimenti importanti che possono portare ad una rivoluzione per i rossoneri. Da capire che tipo di strategia verrà applicata in alcune scelte che possono determinare il futuro e il progetto del club italiano che è pronto a decollare in vista della prossima stagione dove ancora non è chiaro se in panchina sarà confermato l’attuale allenatore Stefano Pioli che ha un contratto in scadenza 2025 o si cambierà anche in quel settore. Intanto, il Milan non vuole commettere lo stesso errore come con De Ketelaere in vista del futuro.

Il giovane attaccante belga è andato via per circa 35 milioni di euro in estate dopo che ne erano stati investiti gli stessi soldi che ora non accontentato il Milan nell’operazione. Perché il valore del giovane talento continua a salire giornata dopo giornata, visto che quest’anno sta raggiungendo livelli veramente importanti con il club bergamasco che ha deciso di puntare sulle sue qualità e dargli tutto il tempo possibile di crescere, ma soprattutto un maestro come Gasperini. Ora il mercato si accende anche per Charles De Ketelaere.

Calciomercato Milan: De Ketelaere bis, deciso il futuro di altri due giocatori

In arrivo la possibile svolta per il Milan e le strategie di calciomercato che possono incidere in base a quello accaduto in passato come la situazione di Charles De Ketelaere. Il club rossonero vuole con i giovani e i talenti su cui ha puntato provare a fare passi in avanti in Italia e in Europa di ogni tipo.

Possibile bocciatura pesante per Okafor e Chukwueze dopo Monza-Milan? E’ questa la domanda che si fanno i tifosi del Milan e anche in società. Ma ora l’idea strategica del club rossonero è chiara, quella di continuare ad insistere sugli investimenti fatti senza dichiarare subito fallimento. Insomma quello che è accaduto solo pochi mesi fa con Charles De Ketelaere quando il Milan dopo solo 1 stagione dal suo arrivo in Italia a 21 anni ha deciso di bocciarlo.

Ora per Okafor e Chukwueze rispetto a De Ketelaere potrebbe esserci un altro anno di test. Infatti, come spiega La Gazzetta dello Sport i due possono restare anche la prossima stagione e dimostrare ancora il loro valore.