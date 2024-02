Sinner-mania, ecco il programma dell’azzurro dopo Rotterdam: quando torna in campo

Tutti si chiedono quando Sinner giocherà il prossimo torneo. Gli appassionati italiani non vedono l’ora di assistere ai suoi match

Reduce da uno straordinario finale di 2023 e dal trionfo all’Australian Open, Jannik Sinner ha centrato un altro bellissimo successo all’Atp 500 di Rotterdam superando nell’ordine Botic van De Zandschulp, Gael Monfils, Milos Raonic, Tallon Griekspoor ed Alex De Minaur.

Sul cemento indoor olandese, il giocatore altoatesino ha dunque allungato a quota 15 la striscia di vittorie consecutive, per un totale di 32 affermazioni nelle ultime 34 partite disputate. Numeri da vero campione che gli sono valsi la terza piazza della classifica mondiale e che hanno generato negli amanti del tennis una vera e propria Sinner-mania.

Gli appassionati italiani (e non solo), infatti, adesso fremono dalla voglia di rivederlo in campo alle prese con la sua ascesa verso le vette più alte di questo sport. A tal riguardo, la sensazione prevalente tra tifosi ed addetti ai lavori è che il 22enne azzurro sia pronto per contendere la vetta del ranking a Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Se effettivamente così è lo scopriremo molto presto. Intanto diamo un’occhiata alla sua programmazione per il prossimo mese.

Quando torna in campo Jannik Sinner? Scelta saggia per la sua programmazione

Aggiudicatosi il titolo in quel di Rotterdam, Sinner si godrà qualche giorno di meritato riposo riconciliandosi con gli affetti familiari. Lo ha annunciato lo stesso nativo di San Candido durante la conferenza stampa a margine della finale.

“Come ho detto nei giorni scorsi, non vedevo l’ora di tornare a casa dai miei genitori; dopo Melbourne ancora non sono riuscito a vederli. Partirò questa sera e resterò lì un paio di giorni prima di tornare a Montecarlo per riprendere gli allenamenti. Escludo che andrò a sciare, preferisco andare a trovare i miei nonni che sono anziani”, ha rivelato Jannik. E poi? E poi l’altoatesino riprenderà la sua corsa all’inizio di marzo.

Per la precisione, il numero uno nostrano sarà protagonista in due importantissimi tornei che si terranno in America e formano la cosiddetta parentesi del Sunshine Double: i Masters 1000 di Indian Wells e Miami, di scena rispettivamente dal 6 al 17 marzo e dal 20 al 31 marzo.

Sia in California che in Florida, l’azzurro ha tanti punti da difendere (ha raggiunto semifinale e finale nel 2023) e sarà fondamentale che ci arrivi con le batterie ricaricate. Anche per questo motivo si può definire estremamente saggia la decisione di prendersi un paio di settimane lontano dal circuito.