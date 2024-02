Colpo Zirkzee: subito rivenduto, incassano 40MLN

Il calciomercato estivo è pronto a decollare in vista delle prossime stagioni e c’è Zirkzee che sarà al centro delle trattative per l’estate che arriverà.

Il campioncino olandese passato dal Bayern Monaco al Bologna è pronto ad una nuova sfida. Perché adesso può entrare nel vivo il futuro del giocatore che potrebbe presto trovare l’accordo con un nuova squadra per andare a dare una sterzata decisiva a quella che sarà la sua carriera. L’attaccante potrebbe presto trovare una nuova squadra che possa puntare su di lui in vista dei prossimi anni. Perché ci sono aggiornamenti che riguardano il futuro del calciatore che sta diventando sempre più oggetto di desiderio di alcuni club. Tra le squadre interessate a chiudere l’acquisto di Zirkzee del Bologna ci sono anche grandi società in lista per provare a prenderlo.

In vista dei prossimi mesi si entrerà nel vivo delle trattative per tante squadre che stanno già progettando il loro futuro. Tra queste ci sono alcune squadre che vogliono provare a gettare le basi sul futuro provando ad investire su alcuni giocatori. Da capire che tipo di investimenti possano essere fatti con tante squadre che puntano sempre di più su giocatori giovani. Perché c’è la sensazione che tra questi ci possa essere pure il giovane attaccante Zirkzee che può firmare con un top club e lasciare il Bologna.

Calciomercato: Zirkzee cambia squadra

Ora l’affare può davvero sbloccarsi perché c’è la possibilità che alla fine arrivi il cambio di maglia di Zirkzee che può lasciare il Bologna per trasferirsi al Bayern Monaco, ma non per forza per restarci.

C’è la seria e concreta possibilità che possa essere il Bayern Monaco a comprare Zirkzee dal Bologna per 40 milioni di euro. Perché il club tedesco ha una clausola di riacquisto per il giovane calciatore che gioca in Italia. Ci sono delle novità molto importanti che riguardano quello che può accadere proprio la prossima estate quindi. Perché il club bavarese può pensare di prendere il giocatore venduto due anni fa per 8,5 milioni al Bologna per una cifra di 40 milioni, ma per poi venderlo nuovamente.

Perché come accaduto a Hojlund può arrivare un trasferimento importante anche per Zirkzee che può essere ceduto dal Bayern Monaco una volta riacquistato per circa 70-80 milioni di euro. E’ questo l’obiettivo del club tedesco con il bomber classe 2003 olandese che si sta mettendo in mostra in stagione in maniera importante a suon di gol, assist e giocate.