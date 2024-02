Juventus, tempo scaduto: addio a fine stagione

Uno dei migliori giocatori bianconeri potrebbe salutare la squadra a fine stagione. Ecco la prossima destinazione.

Dopo le ultime delusioni in campionato (confermate dal pareggio con l’Hellas Verona), la Juve ha dato il via ai primi discorsi sulla rosa del futuro. Dopo le recenti dichiarazioni del ds Cristiano Giuntoli, che ha parlato di nuovi calciatori di qualità in caso di qualificazione per la prossima Champions, la società è pronta ad affrontare la prossima estate come una delle più difficili degli ultimi anni.

Tra i debiti e la necessità di acquistare nuovi giovani, tutto ciò che serve alla Juve in questo momento è vendere. Tra i giocatori indiziati per le prime cessioni importanti c’è un titolare che già da gennaio aveva pensato di fare le valigie, ma che è rimasto per la seconda metà di stagione. Ora, però, l’addio definitivo si fa sempre più vicino.

Si tratta di Filip Kostic, titolare di Allegri che non sta dando i risultati sperati in questo campionato, così come molti altri elementi della squadra. Il laterale serbo sta pensando alla sua prossima squadra, e la Juve ha già fissato il prezzo per la cessione. Ecco quindi tutti i dettagli sulle squadre interessate e sulla cifra chiesta dalla Vecchia Signora.

Juve, Kostic fa le valigie: conteso tra Turchia e Inghilterra

Dopo la vittoria in Europa League con il Francoforte, Filip Kostic attirò le attenzioni dei migliori club in Europa, con la Juve che strappò l’offerta vincente soffiandolo al Real Madrid. In 78 partite con la maglia bianconera, il serbo ha messo in evidenza le sue già note doti da assistman, mettendo a segno ben 15 assist per i compagni (di cui 4 in questa stagione di Serie A).

Allegri e la società, però, non sono completamente convinti delle sue performance in questa stagione, e stanno cercando il miglior offerente per il suo cartellino. Kostic è stato contattato già da West Ham e Nottingham Forest nella scorsa estate, ma la Juve decise di tenerlo ancora una stagione, resistendo anche alle voci sul suo possibile arrivo in Turchia, sponda Besiktas.

Ora, però, la possibilità di vendere un giocatore che ancora oggi ha così tanto mercato può essere una grande opportunità per una Juve alle prese con diverse difficoltà (anche di natura economica). L’idea è quella di venderlo la prossima estate per non meno di 12 milioni, considerando l’età (ha 31 anni) e i diversi anni di contratto rimasti (il suo scadrà nel 2026).

Ora si rifanno vive le voci inglesi, ma è dalla Turchia che potrebbero arrivare le offerte migliori, con Galatasaray e Fenerbahce pronte a sborsare anche 15 milioni per il suo cartellino. Una cifra non enorme ma che può dare un po’ di respiro alle casse bianconere per pianificare con più serenità il mercato in entrata.