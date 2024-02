Gasperini beffa il Milan: annuncio in conferenza, cambia l’Atalanta

Nuovi aggiornamenti sull’Atalanta: ecco in che modo Gasperini intente fermare il Milan.

Ultimissime notizie riguardo la partita di campionato in programma domani alle 20,45 a San Siro.

Prima il Milan e poi l’Inter per l’Atalanta che nel giro di pochi giorni dovrà vedersela contro le due squadre milanesi. Prima ci sarà il confronto con la squadra di Pioli e poi, la prossima settimana, il recupero del match che era in programma a gennaio poi saltato a causa della Supercoppa. Ecco le strategie di Gasperini che è pronto a mantenere il quarto posto in classifica e non perdere terreno con le inseguitrici. Annuncio in conferenza da parte dell’allenatore che ha le idee chiare per la prossima sfida di campionato contro i rossoneri.

Conferenza Atalanta: c’è una novità per Milano

Ecco le ultimissime riguardo la probabile formazione dell’Atalanta, che domani affronterà il Milan a San Siro alle ore 20 e 45.

Gasperini è pronto a beffare Pioli per non perdere la scia del quarto posto in classifica. E’ tutto pronto, infatti, per l’undici che iniziale che il tecnico manderà in campo domani sera. La rifinitura non cambierà i pensieri del mister che non penserà all’infrasettimanale contro l’Inter. Intanto, c’è una buona notizia che l’allenatore ha dato.

C’è l’annuncio in conferenza da parte di Gian Piero Gasperini che ha confermato il recupero di Lookman.

“Può essere per noi un ottimo rinforzo, il rientro di Lookman. Ha fatto bene nell’allenamento di ieri, il dolore che ha subito s’è ridotto di parecchio. E’ già pronto per la sfida di domani e può darci un grosso contributo come già fatto in passato”.

“De Ketelaere? E’ in questo momento il migliore. Sta vivendo un ottimo stato di forma ed ha ancora ampi margini di miglioramento. Ha intrapreso la strada giusta ed ha preso anche fiducia. E’ un buon segnale e per questo sono molto felice”.

Probabili Formazioni Milan Atalanta

Si avvicina il big match di giornata con Milan e Atalanta che si affronteranno domenica a San Siro. Ecco i possibili schieramenti di entrambe le squadre, in che modo Gasperini proverà ad impensierire Pioli.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. S. Pioli

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere. All. G. Gasperini