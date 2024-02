Juventus, che colpo di Giuntoli: tutto grazie all’ex Inter

Grande colpo di Cristiano Giuntoli alla Juventus in vista della prossima estate. Il calciatore arriva grazie all’ex Inter, ecco chi si tratta

Cristiano Giuntoli è già al lavoro per la Juve che verrà. Quella da costruire nel corso dell’estate in vista della prossima stagione che vedrà con ogni probabilità il ritorno in Champions League dei bianconeri. Dovrà essere un mercato sicuramente oculato e intelligente, ma non come quello dell’anno scorso dove in pratica non ci furono grandi movimenti. Qualche grande colpo ci sarà, a fronte di possibili cessioni dolorose.

Il direttore sportivo ha già messo nel proprio mirino diversi giocatori. La priorità sarà rinforzare il centrocampo, il reparto dove ci sono i problemi maggiori. In quella zona di campo lì dovranno arrivare almeno un paio di innesti, al di là di Fagioli che tornerà abile e arruolabile. Quest’anno stanno tirando avanti Rabiot, Locatelli, McKennie e talvolta Miretti. Decisamente poco in vista della prossima annata, soprattutto se consideriamo in bilico il futuro del francese, al momento il top player di centrocampo. L’ex PSG è in scadenza e fin qui non ha rinnovato: urge trovare una quadra altrimenti ci saranno almeno tre o quattro colpi da fare solo a centrocampo.

Juventus, colpo di Giuntoli: arriva grazie all’ex Inter

Il primo tassello da mettere può essere definito a breve con Giuntoli che, visto la grande mole di lavoro che c’è da fare, si è portato avanti ed è pronto a chiudere per un centrocampista. Ovviamente l’affare sarà valido dalla prossima estate in poi.

Saul Niguez ha legato la sua carriera a quella dell’Atletico Madrid, dov’è cresciuto e si è messo in luce come uno dei titolarissimi dell’ultimo decennio agli ordini di Simeone. Tranne un paio di prestiti, ha sempre militato nel club madrileno. Da qualche tempo però la sua parabola è alquanto in discesa e non sta trovando più la continuità che voleva. Non è più il titolare inamovibile di prima e per questo motivo sembra aver deciso di dire basta con il club di una vita.

Il centrocampista quest’anno compirà 30 anni, ha ancora una bella fetta di carriera davanti. Se non riuscirà a convincere Simeone di essere un tassello fondamentale per l’Atletico la sua intenzione è di andare via. E probabilmente il suo futuro sarà alla Juventus. Giuntoli lo tratta e punta al prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni di euro. Da quello che trapela dagli ambienti capitolini Simeone, ex interista, non si opporrebbe all’affare. Saul può essere davvero il primo colpo della nuova Juve.

L CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI