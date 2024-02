Ok, il prezzo è giusto: 170 milioni all’Inter per Lautaro Martinez

Il prezzo è giusto per Lautaro Martinez: l’argentino lascerà l’Inter solo per un’offerta da 170 milioni di euro a partire. Fissata la cifra

Stabilito il prezzo giusto per Lautaro Martinez. Nelle intenzioni dell’Inter l’argentino è assolutamente incedibile, non ci sono margini purché vada via la prossima estate. Parliamo del giocatore più decisivo in casa nerazzurra, che è esploso in tutta la sua potenza. Viaggia alla media di un gol a partita in serie A e quindi verso il titolo di capocannoniere a fine anno.

Trascinatore, leader, capitano e anche bandiera: Simone Inzaghi non rinuncerebbe mai a Lautaro, così come l’intero universo nerazzurro. I tifosi sono impauriti solo a pensare ad un possibile addio e ogni volta che si parla di rinnovo un brivido percorre la schiena di ogni componente dell’universo interista. Perché fin qui l’agognato prolungamento non è arrivato, ma sicuramente c’è tempo per fare tutto con calma.

Marotta ha sempre risposto con serenità alla domanda sul prolungamento di contratto dell’argentino, spiegando come la volontà di tutte le parti è andare avanti insieme e presto si troverà una soluzione senza fretta. Non c’è urgenza, visto che la scadenza del contratto di Lautaro con l’Inter è prevista nel giugno 2026.

Il prezzo è giusto: Lautaro Martinez via dall’Inter per 170 milioni

Un po’ di ansia, però, in casi come questi è concessa ai tifosi. Ci sono varie squadre su di lui come Arsenal, Chelsea e PSG che lo seguono e vorrebbero acquistarlo per rinforzare il proprio attacco. La volontà dell’Inter però è ben nota.

L’argentino è incedibile, non se ne parla. Si ripartirà da lui anche la prossima stagione, quando dovrebbe arrivare il sospirato rinnovo di contratto. Solo in un caso Marotta e il team mercato meneghino potrebbero vacillare e vendere il proprio asso: il prezzo giusto è 170 milioni di euro!

Solo ad una cifra mostruosa del genere potrebbe partire. Per la precisione parliamo di una cifra a partire dai 160 milioni. Insomma l’Inter inizierà a parlarne solo per offerte davvero sconcertanti, altrimenti non se ne farà nulla. Per il resto il giocatore sarà ancora in maglia nerazzurra a lungo, rinnovo permettendo.

Parliamo della stella di prima grandezza assoluta della squadra che quest’anno sta dominando il campionato e lotta anche per la Champions League. L’argentino è l’uomo copertina, il principale trascinatore. Anche gli anni prossimi si vuole andare avanti con lui.