Sassuolo: esonero e nuovo allenatore, arriva un campione del Mondo

“Game Over” per Alessio Dionisi, neppure oggi il Sassuolo è riuscito a ottenere punti nella sfida contro l’Empoli.

Scatta l’esonero dunque, dopo le voci che erano circolate nel corso dei giorni scorsi, con l’approdo in Serie A al suo posto di chi appunto lo avrebbe sostituito, in questa disastrosa situazione che sta vedendo protagonista e in negativo, al Sassuolo.

Mai, negli ultimi anni, si era vista così in difficoltà la società di Reggio Emilia che, da quando è arrivata in Serie A, non è mai più retrocessa. Le cose sono peggiorate in quest’ultimo periodo con il pericolo retrocessione, specie dopo questa sconfitta casalinga contro l’Empoli, tanto da poter far scattare già quest’oggi l’esonero per Alessio Dionisi. Il tecnico, stando ai primi rumors, sarà sostituito da un ex Italia, campione del Mondo.

Esonero Dionisi: arriva un ex campione del Mondo al suo posto

È finita 2-3 la sfida tra Sassuolo-Empoli, al Mapei Stadium è nuova sconfitta per Alessio Dionisi, finito ormai sulla graticola e prossimo all’esonero. Può maturare già nel corso della serata, come si vociferava ancor prima della sfida di quest’oggi, in Serie A.

Il tecnico era arrivato al posto di Roberto De Zerbi, che è finito prima allo Shakthar e poi al Brighton, ma le cose non sembrano migliorate con Dionisi in panchina, allenatore che saluterà molto probabilmente pagando le conseguenze dei brutti risultati del Sassuolo.

Dopo la nuova sconfitta, questa volta per mano della diretta concorrente per la lotta alla salvezza, Alessio Dionisi è ad un passo dall’esonero. Il tecnico del Sassuolo, stando ai primi nomi, sarà probabilmente sostituito da Fabio Grosso, allenatore che era finito già tra i radar di Carnevali come ipotetico nuovo allenatore del Sassuolo, dopo l’esperienza che l’allenatore ha vissuto in Francia col Lione e in precedenza al Frosinone.

Sassuolo: Grosso al posto di Dionisi, la notizia

La notizia era legata al possibile arrivo di Fabio Grosso, già nei giorni scorsi, al posto dell’esonerato Dionisi. Il tecnico ex dei Ciociari e che aveva brillato in Serie B portando il Frosinone nel massimo campionato italiano, aveva tentato fortuna – che non è arrivata – al Lione, in Francia. Le cose adesso sembrano riportarlo in Italia, perché il primo nome per il Sassuolo è proprio Grosso, al posto di Alessio Dionisi.

Esonero Dionisi: c’è un’altra ipotesi oltre Grosso

C’è un’altra ipotesi oltre a quella di Fabio Grosso, per la panchina del Sassuolo. Non va dimenticato che, di recente, è scattato l’esonero anche per Gennaro Gattuso, altro tecnico libero di firmare per un’altra squadra. E in questo momento delicato per il Sassuolo, potrebbe esserci anche lui tra i possibili sostituti di Dionisi.