Infortunio e tegola: la Juventus teme il peggio, i tempi di recupero

Teme il peggio la Juventus per quello che è l’infortunio venuto fuori nel corso del primo tempo di Juventus-Frosinone.

Brutte notizie in quello che è un momento già difficile, quello che sta vivendo il club bianconero che è arrivato a questa partita con i Ciociari già senza Danilo e con diversi problemi di prestazioni deludenti – la Juve ha raccolto pochissimi punti di recente -, perdendo adesso anche uno dei leader della formazione titolare della Juventus.

I bianconeri devono fare i conti con l’infortunio di uno dei propri imprescindibili di Allegri, che è stato costretto a sfruttare il primo slot delle sostituzioni, inserendo al suo posto un elemento dalla panchina.

Juventus, infortunio e tegola col Frosinone: è successo nel primo tempo

Piove sul bagnato in casa bianconera, perché l’infortunio di uno dei titolarissimi della Juventus rappresenterebbe non solo una grave perdita già per la partita contro il Frosinone di domenica alla mezza all’Allianz Stadium, ma anche in vista futura.

Perché non è scontato quanto accaduto e la Juve teme non si tratti di una semplice “botta” al piede quella subita dal proprio centrocampista titolare.

Un infortunio particolare perché è venuto fuori a causa di un contrasto di gioco, ma con il suo compagno di squadra. Stava calciando Adrien Rabiot, quando si è trovato intralciato da Gleison Bremer al momento del tiro, risentendone poi a livello fisico, tanto da chiedere la sostituzione a Massimiliano Allegri.

Juventus, primi aggiornamenti sull’infortunio di Rabiot

Si tratta di una contusione al piede sinistro, ma saranno effettuati degli esami strumentali ad Adrien Rabiot per verificarne le condizioni dopo l’infortunio. A mandare in apprensione la Juventus, che teme appunto il peggio, sono le ipotesi legate ad una frattura del piede, che obbligherebbe poi il francese ad un lunghissimo stop. Il problema, in ogni caso, è arrivato per uno scontro di gioco in area di rigore con Bremer, in quello che risulta essere un beffardo infortunio.

Ultime Juventus: quante partite salta Rabiot?

Rabiot potrebbe saltare a prescindere la prossima partita, qualora dovesse avere dei risentimenti per il trauma contusivo, nel corso dei prossimi giorni. Ma il problema è che la prossima sfida della Juventus è al Diego Armando Maradona con i campioni d’Italia del Napoli, che vogliono riscattare la stagione in una sentitissima partita. Il centrocampista francese, in ogni caso, sosterrà gli esami strumentali per voler escludere l’ipotesi frattura, altrimenti sarà assente per diverso tempo, dovendo saltare a quel punto sicuramente le prossime due partite delicatissime contro Napoli e Atalanta.