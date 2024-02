Sassuolo, niente Grosso: in panchina un tecnico “nuovo”

Dopo l’esonero di Alessio Dionisi, arrivato nella serata di ieri a seguito della dolora sconfitta maturata nel pomeriggio nello scontro salvezza contro l’Empoli, il Sassuolo avrebbe già scelto l’allenatore al quale affidare la squadra per questo intenso e complicato finale di stagione.

Tanti nomi sarebbero stati accostati nel corso di questi giorni alla panchina neroverde, quello di Fabio Grosso su tutti, ma alla fine il direttore generale Carnevali, su approvazione diretta da parte della società, avrebbe optato per una soluzione particolare, visto e considerato che alla fine si è deciso di puntare su un allenatore “nuovo” queste ultimissime giornate di campionato, dove l’obiettivo sarà solo uno: la salvezza.

Sassuolo: scelto il nuovo allenatore

Importanti novità arrivano in merito al futuro della panchina del Sassuolo, che dopo l’esonero di Dionisi dovrebbe presto essere affidata ad un nuovo allenatore.

La dirigenza neroverde mai avrebbe pensato di separarsi dall’ex Empoli, ma con la sconfitta di ieri proprio contro i toscani si è toccato il fondo, e per salvare il salvabile in questa stagione non si poteva non prendere questa decisione, anche per il bene di quello che c’è stato in questi anni. Nel mentre Carnevali e colleghi hanno aperto gli occhi solo 24 ore fa, piazza ed addetti ai lavori già da tempo parlavano di esonero di Alessio Dionisi, come confermato dal fatto che tantissimi nomi nel corso di queste settimane sarebbero stati accostati alla panchina del Sassuolo. Su tutti chi più convinceva era quello di Fabio Grosso, ma stando alle ultime notizie la società emiliana sarebbe sempre più convinta dall’optare per una soluzione interna per questo finale di stagione.

Stando infatti a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, per sostituire Dionisi il Sassuolo starebbe pensando di promuovere in prima squadra l’allenatore della Primavera Emiliano Bigica.

Bigica pronto per la prima squadra: il Sassuolo ci pensa

Manca sempre meno alla fine del campionato, e mettere sotto contratto un nuovo allenatore potrebbe essere “rischioso” per un club come il Sassuolo, che ha già dichiarato che in estate compirà una vera e propria rivoluzione per iniziare un nuovo corso.

A fronte di questo, stando a quanto anticipato, per sostituire in panchina Dionisi il Sassuolo potrebbe promuovere l’allenatore della Primavera Emiliano Bigica, che in questa stagione starebbe ottenendo ottimi risultati alla guida dell’U19 con un gioco travolgente ed offensivo. L’ex centrocampista della Fiorentina potrebbe dunque essere la soluzione low cost sulla quale gli emiliani potrebbero fare affidamento, ma l’impressione è che per puntare alla salvezza potrebbe servire qualcosa di più.

Bigica convince ma non troppo: ecco a chi pensa il Sassuolo

Bigica potrebbe essere una soluzione comunque valida sulla quale puntare, ma il Sassuolo vuole salvarsi e par farlo starebbe seriamente pensando di portare in neroverde Davide Ballardini, non nuovo ad imprese del genere. Oltre all’ex Genoa e Cremonese, fra le altre, Carnevali starebbe valutando anche i profili di Leonardo Semplici, Fabio Grosso e Fabio Cannavaro.

In tutto questo, comunque, il Sassuolo ha urgenza di risolvere ogni nodo legato al futuro della sua panchina già nelle prossime ore, così da permettere al nuovo allenatore di lavorare il giusto per esordire nel migliore dei modi mercoledì nel recupero di Serie A contro il Napoli.