Sassuolo: sostituto Dionisi, arriverà dopo il Napoli

Ci sono delle nuove notizie che riguardano il futuro e il prossimo allenatore del Sassuolo dopo l’esonero di Alessio Dionisi che è stato mandato via a seguiti di risultati negativi.

Possibile svolta che riguarda la scelta che potrebbe accadere e fare la società per dare un immediato cambio dal punto di vista mentale e di punti. Perché ora ci sono delle importanti novità che riguardano proprio questa decisione che avrebbe deciso di fare la società per provare a migliorare la situazione perché la squadra si ritrova in una zona bassa di classifica in Serie A e al momento il Sassuolo rischia seriamente la retrocessione, ecco perché è stato esonerato Dionisi. Al momento non ci sono stati segnali positivi dopo vari ultimatum negli ultimi mesi e per questo è arrivato il cambio immediato.

Brutto momento per il Sassuolo che ora rischia davvero la retrocessione ed è stato costretto ad esonerare Dionisi. Per questo motivo ora c’è la speranza che qualcosa possa cambiare da un momento all’altro nella testa dei giocatori che devono iniziare ad ottenere risultati, senza questo potrebbe seriamente arrivare un colpo basso per tutta la piazza e società con la retrocessione in Serie B. C’è la volontà di provare a cambiare tutto per cercare di ottenere qualcosa di importante subito e avviare un nuovo progetto.

Sassuolo: nuovo allenatore dopo Dionisi, la scelta

In arrivo una decisione ufficiale per il Sassuolo che ha esonerato Dionisi e scelto l’allenatore della Primavera dopo aver sollevato dall’incarico il proprio attuale allenatore. Da capire come andrà a finire proprio nelle prossime ore questa situazione che potrebbe complicare i piani. La speranza è quella di risolvere tutto.

Il Sassuolo dopo l’esonero di Dionisi non ha trovato un nuovo allenatore e ha quindi promosso Emiliano Bigica, attuale tecnico della Primavera, per la panchina della Prima Squadra. A dare la comunicazione è stata proprio la società emiliana che ha spiegato come il tecnico della Primavera Emiliano Bigica sarà per le prossime partite l’attuale allenatore ad interim.

Adesso ci sono delle novità importanti che riguardano la scelta del Sassuolo che ha esonerato Dionisi per dare la panchina a Emiliano Bigica e si pensa per il futuro a Tudor. In queste ultime ore sono venuti fuori pure i nomi di Gattuso e altri tecnici, una decisione importante potrebbe arrivare nelle prossime ore dopo la gara contro il Napoli.