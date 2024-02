Alla Juve a parametro zero: è il sostituto di Alex Sandro

Proseguono le indiscrezioni di calciomercato sulla Juventus. I bianconeri dovranno acquistare il sostituto di Alex Sandro. Giuntoli ha già individuato i profili su cui puntare

Dal sogno Scudetto alla difesa di un posto tra le prime quattro della classifica. In un mese è cambiato tutto per la Juventus, senza vittorie dallo 0-3 di Lecce e staccata ormai definitivamente dalla vetta occupata dall’Inter, ormai lanciata verso il Tricolore della seconda stella.

Un calo di prestazioni e risultati comunque inaspettato per la Juve, fermata da avversari alla portata come Empoli, Udinese e Verona. Inevitabilmente, con uno score di risultati insoddisfacente, Allegri è tornato bersaglio delle critiche dei tifosi per alcune scelte di formazione non gradite.

Tra queste, la più contestata è certamente il ritorno tra i titolari di Alex Sandro. In una stagione condizionata da due stop per problemi muscolari, il brasiliano è tornato in campo dal primo minuto contro l’Empoli e l’Udinese, match quest’ultimo in cui è stato protagonista in negativo nell’azione del gol di Giannetti che ha deciso la partita.

Juventus, in due per sostituire Alex Sandro

Alex Sandro si avvia comunque a concludere la sua esperienza in bianconero, iniziata nel 2015 quando la Juve, all’epoca con Marotta e Paratici dirigenti, lo ha acquistato dal Porto per 26 milioni di euro.

Il contratto del brasiliano – peraltro uno dei calciatori più pagati nell’attuale organico juventino – scadrà a fine stagione e non sarà rinnovato. Con tutta probabilità, Alex Sandro tornerà in patria, in Brasile, con l’Internacional di Porto Alegre trai club più interessati ad acquistarlo a parametro zero.

Con la certezza della cessione di Alex Sandro, la Juve sarà obbligata a prendere un sostituto. Giuntoli potrebbe optare per una soluzione low cost. Due, in particolare, i profili seguiti dal dirigente bianconero, entrambi in scadenza a fine giugno.

Il primo è Mario Hermoso. Il centrale dell’Atletico Madrid, già da tempo accostato ai bianconeri, non rinnoverà con i Colchoneros. Un possibile rinforzo che intriga la Juve, oltreché per il possibile acquisto da svincolato, anche per la duttilità tattica che gli consente di agire nel reparto arretrato da difensore centrale e da esterno.

Si libera a parametro zero anche Lloyd Kelly, centrale classe ’98 capitano del Bournemouth, già trattato a Gennaio prima di prendere Djalò dal Lille. Mancino come Hermoso, Kelly è seguito anche dal Milan (Moncada l’ha visionato direttamente al Vitality Stadium di Bournemouth) e dal Newcastle.

Rapido e fisicamente ben strutturato, Kelly ha un ingaggio di circa 2 milioni a stagione, decisamente meno degli attuali 6 percepiti da Alex Sandro.