Inter, sacrificato Barella: ecco quanto incasserà Zhang

Nicolò Barella è uno dei calciatori fondamentali per Inzaghi, ma potrebbe essere ceduto la prossima estate: ecco quanto incasserà Steven Zhang

L’Inter vola in campionato e punta dritta ai quarti di finale di Champions League, dopo la bella vittoria all’andata contro l’Atletico Madrid, che poteva essere anche più larga.

La forza dei nerazzurri sembra passare soprattutto dalle prestazioni del centrocampo, dove Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan formano uno dei reparti più forti in Europa, abile nel creare gioco, difendere, rifinire e concludere.

Proprio contro i Colchoneros, la mezzala sarda ha mostrato per l’ennesima volta tutte le sue qualità, organizzando il gioco, recuperando palloni e mettendo nel cuore dell’area di rigore assist al bacio per gli attaccanti. Di lui non si può fare a meno, tanto che Marotta e Ausilio sembrano pronti a rinnovargli in contratto nelle prossime settimane: l’accordo che pare sempre più vicino con cifre a rialzo.

Il Real Madrid piomba su Barella: l’offerta a cui l’Inter direbbe di sì

Nonostante ciò, le sirene dall’estero non finiscono, anzi si sono intensificate negli ultimi giorni, proprio dopo la partita magica dell’ex Cagliari in Champions League. Tutti gli indizi portano a pensare che la capolista di Serie A non voglia privarsi di uno dei suoi calciatori migliori, ma con una maxi offerta il suo addio non sarebbe affatto da scartare.

Ad alimentare i rumors su un trasferimento di Barella, e quindi sull’addio del centrocampista all’Italia, è stato ‘todofichajes.com’. Dalla Spagna sono sicuri che il dossier relativo la mezzala non sia affatto chiuso, anzi il suo nome potrebbe essere uno dei più caldi sul calciomercato da giugno in poi.

Il Real Madrid, infatti, deve fare i conti con l’addio di Luka Modric a fine stagione. Il croato non è più un titolarissimo di Carlo Ancelotti, che gli ha offerto un ruolo al suo fianco dalla prossima stagione. L’ex Pallone d’Oro, però, non pare avere ancora intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e potrebbe accettare le offerte provenienti dalla Mls o dall’Arabia Saudita.

Al suo posto, il tecnico ex Milan avrebbe identificato solo Barella come acquisto ideale. Per centrare il colpo potrebbero bastare ‘solo’ 60 milioni di euro, cifra a cui Steven Zhang non potrebbe dire di no, finanziando così il calciomercato della prossima estate e sistemando i conti. Certo, per Inzaghi non sarebbe un calciatore facilmente sostituibile.