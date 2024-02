Invasione di campo del presidente: gara sospesa, il motivo

Ha davvero dell’incredibile quanto accaduto nel bel mezzo della partita. Il presidente si è reso protagonista di una invasione di campo che ha portato il direttore di gara a decidere per la sospensione della gara in questione. Andiamo a ricostruire che cosa è accaduto e che cosa ha spinto il patron a comportarsi in questo modo singolare.

I momenti di tensione nel mondo del calcio, anche per questioni di natura culturale, sono sempre all’ordine del giorno ed una tematica estremamente attuale. Quanto accaduto stavolta, però, supera ogni confine dal momento che è davvero molto difficile assistere a scene del genere nel mondo del calcio. Il presidente, infatti, per protestare contro una decisione presa dal direttore di gara, ha realizzato una invasione di campo per chiedere spiegazioni. In maniera del tutto inevitabile, il match è stato sospeso dall’arbitro, in attesa che tornasse la normalità in campo ed anche sugli spalti. Andiamo a ricostruire che cosa è accaduto in maniera dettagliata.

Invasione di campo del presidente: cos’è accaduto

Il tutto è nato nel bel mezzo di un big match decisivo per la lotta per il titolo e la rabbia del presidente è esplosa a causa di una decisione arbitrale avversa alla sua squadra che non lo ha visto per niente d’accordo. Per questo ha realizzato una autentica invasione di campo.

Il tutto è avvenuto nel big match tra Al Wakrah e Al Sadd, scontro al vertice del campionato qatariota. La rabbia del patron Sheikh Khalifa bin Hassan Al-Thani è esplosa perché è stato concesso un rigore alla squadra ospite. Decisione, ovviamente, da lui non condivisa e per questo è sceso in campo al fine di protestare.

Al Wakrah-Al Sadd, gara sospesa: il motivo dietro le proteste

Il direttore di gara, a causa di questa invasione di campo, si è visto costretto a sospendere momentaneamente la partita per far rientrare la situazione. In campo e sugli spalti. Tutta la baraonda che si è generata ha verosimilmente creato instabilità in Akram Afif, rigorista dell’Al Sadd, che ha fallito il tiro dagli undici metri. La gara si è così conclusa per 0-0, con la situazione che anche in classifica è rimasta invariata.