La Juve come il Real: 40 milioni in Brasile

La Juventus ha posizionato il proprio mirino su uno degli astri nascenti del calcio brasiliano: serviranno almeno 40 milioni per acquistarlo

Sarà un’estate quanto mai intensa per la Juventus, già al lavoro al fine di individuare gli adeguati rinforzi da portare a Torino. La priorità, a prescindere da quello che accadrà ad Adrien Rabiot, consisterà nel prendere un centrocampista abile sia in fase difensiva che nella costruzione del gioco: il preferito risponde al nome di Teun Koopmeiners, valutato dall’Atalanta intorno ai 54 milioni. In cantiere, poi, l’acquisto di un elemento di qualità in grado di rendere maggiormente imprevedibile la manovra bianconera e fornire contributi costanti in zona offensiva.

Diversi i profili valutati da Cristiano Giuntoli, tra cui quello di Lazar Samardzic intenzionato a trasferirsi in una squadra di fascia superiore al termine dell’attuale stagione. I rapporti con il suo entourage sono buoni tuttavia manca ancora l’accordo con l’Udinese, che continua a chiedere oltre 25 milioni per lasciarlo andare. L’elenco degli osservati speciali comprende Georgiy Sudakov, autore di 4 reti ed un assist nelle 20 presenze fin qui totalizzate con indosso la maglia dello Shakhtar Donetsk.

I contatti tra le parti sono scattati da tempo tuttavia il recente rinnovo fino al 2028 (con conseguente inserimento nel contratto di una clausola rescissoria da 100 milioni) complica i piani del manager. Il quale, di conseguenza, ha cominciato a battere strade alternative: quella più calda, al momento, conduce a Thalys di proprietà del Palmeiras ritenuto dagli addetti ai lavori tra i talenti più puri del panorama calcistico sudamericano.

Juventus, nel mirino un giovane talento: Giuntoli prepara l’offerta da 40 milioni

Si tratta di un classe 2005 che, nonostante la giovane età, nelle scorse settimane è riuscito spesso a mettersi in evidenza e a risultare decisivo per le sorti della propria squadra: 3, ad esempio, le reti totalizzate nelle 5 gare di Coppa Under 20 disputate. Giuntoli si è iscritto alla corsa, apprezzandone sia le qualità tecniche che la grande duttilità: il 19enne, infatti, può essere impiegato nelle posizioni di trequartista, seconda punta e centravanti. Un jolly quanto mai interessante, che la Juve vuole acquistare battendo la concorrenza diretta del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Il Palmeiras dal canto suo, stando a quanto riportato dal sito ‘Masfichajes.com’, ha già provveduto ad esporre il prezzo in vetrina: serviranno almeno 40 milioni per assicurarsi le prestazioni del Thalys. Giuntoli, come detto, vuole agire subito così da evitare di partecipare ad una pericolosa asta al rialzo. Le interlocuzioni scatteranno a breve. La Juve fa sul serio.