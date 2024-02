Milan, colpo dalla Turchia: vinto il derby di mercato con l’Inter

Il Milan già starebbe iniziando a programmare la prossima estate di calciomercato, come confermato dalle ultime indiscrezioni trapelate dalla Turchia.

Stando a queste, infatti, il diavolo sarebbe ad un passo dall’aggiudicarsi uno dei talenti più interessanti del panorama calcistico mondiale, giocatore seguito fra le altre cose non solo dall’Inter, ma anche da altri top club europei e mondiali.

Le prestazioni del giocatore nel corso di questa prima parte di stagione sono state oggetto di supervisione da parte dell’area scout rossonera, che ammaliata dal talento del ragazzo lo avrebbe subito notificato a Geoffrey Moncada, pronto addirittura a mobilitarsi di persona pur di portarlo in rossonero.

Milan, colpo dalla Turchia: beffata l’Inter

Importanti novità arrivano in merito al prossimo calciomercato in entrata del Milan, che a quanto pare sembrerebbe essere pronto a chiudere un interessante affare dalla Turchia.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’area scout rossonera avrebbe notificato a Geoffrey Moncada il nome di questo giovane talento sul quale il diavolo potrebbe puntare ed investire nella prossima estate. Sul giocatore ci sarebbe pero’ la concorrenza dei club di tutta Europa, fra i quali l’Inter, motivo per il quale il Milan vorrebbe anticipare i tempi chiudendo praticamente subito le operazioni con il ragazzo, raggiungendo un accordo prima con lui e poi con il club detentore del cartellino.

Stando dunque a quanto riportato da TeamTalk, il Milan sarebbe sulle tracce del giovane trequartista polacco del Fenerbahce Sebastian Szymanski.

Milan su Szimanski: il Fenerbahce fissa il prezzo

Sebastian Szymanski è senza ombra di dubbio uno dei giocatori più importanti e decisivi del Fenerbahce in questa stagione. Il 24enne polacco, infatti, ha fino ad ora registrato numeri impressionanti, vedi i 12 gol ed i 14 assist nelle 40 presenze complessive fino a questo momento collezionate.

L’astro di un talento come questo potrebbe servire al Milan, che stando a TeamTalk avrebbe iniziato seriamente a fiutare l’affare, che si prospetta essere pero’ particolarmente oneroso. Stando infatti a quanto trapelato nelle ultime ore, per cedere Szymanski nel prossimo calciomercato estivo il Fenerbahce chiede almeno 30 milioni di euro, prezzo che pero’ potrebbe ulteriormente lievitare qualora il polacco decidesse di migliorare ulteriormente i suoi numeri in stagione.

Milan: c’è concorrenza per Szymanski

Il Milan non sarebbe l’unico club sulle tracce di Sebastian Szymanski. Oltre al diavolo, infatti, avrebbero iniziato a chiedere informazioni sul ragazzo anche Inter, Arsenal, Manchester United e Tottenham, che potrebbero sfruttare a modo loro il fascino ed i soldi della Premier League per accontentare le richieste economiche del Fenerbahce scippando i due club italiani in corsa.

Nel frattempo dalle parti di Istanbul si inizia ad assaporare una grande plusvalenza, considerato il fatto che il club gialloblù spese appena 9,3 milioni di euro nell’estate del 2023 per prelevare Szymanski dalla Dinamo Mosca.