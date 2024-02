Roma-Torino: si è fatto male da solo, brutte notizie

Brutte notizie per quello che è l’infortunio in Roma-Torino, col calciatore che ha chiesto l’aiuto dei medici nell’immediato.

Sembra essersene accorto subito il calciatore che ha chiesto il cambio, nel corso del primo tempo. Una sostituzione che il tecnico ha dovuto effettuare senza neppure dare modo a chi subentrava di fare riscaldamento, prima di entrare in campo.

Per il club si tratta di una vera e propria tegola perché il calciatore si era già adattato nel ruolo diverso da quello che aveva occupato fino a questo momento, con quella che diventa ad oggi un’emergenza in quel reparto degli undici titolari.

Infortunio in Roma-Torino: è emergenza totale

Scatta l’emergenza totale per il reparto difensivo, dopo l’infortunio venuto fuori in Roma-Torino.

Il motivo è legato ad alcuni infortuni che avevano già complicato le cose prima ancora dell’inizio del match, con le cose che nel corso della sfida che si gioca all’Olimpico, subiscono ulteriori stravolgimenti.

Nel corso del primo tempo di Roma-Torino, infatti, Ivan Juric è stato costretto al cambio. L’intervento dello staff medico è arrivato quando Lovato, che occupava il ruolo di difensore centrale al posto di un altro infortunato, ha alzato bandiera bianca per un problema di natura muscolare. Scatta l’emergenza totale perché è il terzo infortunio in difesa per Juric.

Infortunio Lovato: le condizioni dopo Roma-Torino

Dopo la sostituzione in Roma-Torino di Matteo Lovato, sono arrivati i primi riscontri in merito alle sue condizioni, a causa del suo infortunio. Stando infatti ai primi aggiornamenti, si tratterebbe di un risentimento muscolare al polpaccio che, visibilmente, è stato il punto nel quale si è toccato lo stesso Lovato che, in comune accordo con lo staff medico, ha chiesto immediatamente il cambio alla panchina di Ivan Juric. Il tecnico croato infatti ha inserito, al suo posto il georgiano classe 2002, Saba Sazonov.

Ultime su Roma-Torino: è emergenza dopo l’infortunio di Lovato

Viene fuori ora una vera e propria emergenza infortuni in casa Torino, a causa del problema di Matteo Lovato. Prima ancora di Roma-Torino, Juric aveva dovuto cambiare Tameze, calciatore out per infortunio e che aveva obbligato lo stesso allenatore a schierare Djidji come titolare. Non va dimenticato che il Torino ha perso già Schruus e il capitano Buongiorno sempre per infortunio, con Lovato che si aggiunge ora alla lista. Per quanto riguarda l’ex Salernitana, toccherà adesso aspettare la giornata di domani perché è soltanto all’indomani della sfida attuale, contro la Roma, che il Torino sosterrà gli esami strumentali col giocatore, chiarendo poi quelli che saranno i tempi di recupero per il suo infortunio.