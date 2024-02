Ultimissime notizie sul futuro di Zidane: c’è l’annuncio a Sky da parte del francese, ecco la sua prossima destinazione.

Arrivano le dichiarazioni da parte dell’allenatore che ha aperto le porte al ritorno in Serie A. Dopo essere esploso da calciatore in Italia, grazie alla Juventus, adesso vuole dire la sua anche da tecnico.

Dopo un lungo periodo di inattività, l’allenatore ha voglia di tornare ed è pronto a valutare anche offerte dall’Italia. La conferma arriva direttamente dal mister che ha affrontato l’argomento relativo al suo futuro in vista della prossima stagione.

Intervista Zidane Sky, l’annuncio sulla prossima destinazione

Nel corso della serata dedicata a Marcello Lippi, che ha presentato il docufilm “Adesso vinco io”, Zinedine Zidane da Roma ha lanciato un messaggio riguardo il suo futuro. Ecco le parole rilasciate a Sky Sport.

“Lippi? È il primo che ha creduto in me e che mi ha fatto giocare. Arrivavo dalla Francia ed è stato difficile per me, mi ha fatto giocare lui. Per me è stato quello che mi ha fatto diventare ciò che sono diventato in campo. È stato molto importante e abbiamo vinto insieme. Avevamo una squadra impressionante e lui era impressionante”.

“Allenatore? Alla fine devi fare la tua di carriera da allenatore. Sicuramente è uno dei più grandi allenatori che ho avuto, lui e anche Ancelotti. Ho appreso tante cose e poi ho fatto il mio percorso”.

“Un giorno in Italia? Perché no, perché no. Nel calcio può succedere di tutto. Adesso sto facendo altre cose, vediamo però sicuramente mi piacerebbe”.

Zidane in Serie A? Ecco tutti i dettagli

Non è da escludere un clamoroso colpo di scena che riguarda il ritorno in Serie A di Zinedine Zidane. Ad oggi non ci sono grosse speranze anche se, il mercato degli allenatori è in fermento. La prossima stagione è previsto l’addio di Pioli dal Milan e quello probabile di Allegri, che quasi sicuramente interromperà la sua esperienza alla Juventus. Ecco perché come suggestione può tornare utile quella di Zidane che è in attesa di una chiamata da parte di una big.