De Zerbi nuovo allenatore, ribaltone su una super panchina

Roberto De Zerbi potrebbe approdare sulla panchina di un top club europeo al termine della stagione in corso: subito colpaccio in Serie A.

Tra gli allenatori emergenti Roberto De Zerbi è senza dubbio uno di quelli che attirano maggior interesse in giro per l’Europa. Ormai abbiamo a che fare con un tecnico abbastanza consolidato, che sa perfettamente come muoversi per gestire nel migliore dei modi una squadra di calcio.

RDZ ha ‘rubato’ il mestiere a personaggi del calibro di Pep Guardiola e Bielsa, assistendo dal vivo ai loro allenamenti. Una delle qualità dell’ex Sassuolo che spiccano maggiormente è il saper valorizzare praticamente qualunque calciatore che si ritrova a sua disposizione.

De Zerbi ha pienamente dimostrato di essere in grado di tirare fuori l’oro dalle sue pedine, il che non è affatto scontato ovviamente. Aggiungiamo che il tecnico del Brighton ha alzato nettamente l’asticella anche per quanto concerne la comunicazione di fronte ai microfoni della stampa.

Non ha timore di dire ciò che pensa davvero e, spesso, riesce a trasmettere i concetti giusti al momento giusto. I risultati ottenuto dal Brighton in Europa League e in Premier testimoniano quanto sia prezioso il lavoro portato avanti dal mister classe ’79, che il prossimo 6 giugno raggiungerà la soglia dei 45 anni di età.

De Zerbi può essere l’erede di Xavi al Barcellona: mirino su Kvaratskhelia

Una domanda sorge spontanea: Roberto De Zerbi è pronto per il grande salto in una big? Questo nessuno può dirlo con certezza, ma sicuramente più di un top club europeo lo monitora a distanza. D’altronde in Inghilterra lo adorano, di conseguenza è impossibile restare indifferenti.

A tal proposito, entrando più nello specifico, continuano a circolare insistentemente delle voci inerenti ad un concreto interessamento da parte del Barcellona. Come noto, infatti, la società blaugrana dirà addio a Xavi Hernandez al termine della stagione in corso e De Zerbi ha le caratteristiche ideali per rimpiazzare il trainer spagnolo.

L’ex Sassuolo, dal canto suo, è affascinato dalla filosofia della compagine catalana, perciò presumibilmente accetterebbe l’incarico senza pensarci due volte. Inoltre, il mister del Brighton potrebbe chiedere al Barça l’acquisto di un giovane fuoriclasse che milita nel campionato di Serie A.

Il riferimento è a Khvicha Kvaratskhelia del Napoli, calciatore che piace tantissimo a De Zerbi. Quest’ultimo potrebbe aiutare il gioiello georgiano a crescere ulteriormente, consacrandosi ad altissimi livelli. Ad ogni modo, l’affare in argomento è tutt’altro che una passeggiata.

La scadenza del contratto di Kvaratskhelia è prevista per il 30 giugno del 2027 e De Laurentiis lo cederebbe soltanto di fronte ad un’offerta fuori mercato, dato che gli azzurri perderanno Victor Osimhen nei mesi a venire. E ricordiamo che il Barcellona deve tutt’ora fare i conti con le rilevanti problematiche finanziarie. Ma nel calciomercato le sorprese sono sempre dietro l’angolo.