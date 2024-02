Ingaggio da capogiro: così Inzaghi può lasciare l’Inter

Simone Inzaghi sta ponendo le basi dei successi dell’Inter, anche in questa stagione. Il tecnico, però, potrebbe anche lasciare i nerazzurri

L’Inter sta affermando la sua forza in Italia in maniera tanto chiara e nitida da non poter vedere all’orizzonte avversarie che possano davvero superarla in vetta alla classifica. Se fino a un mese fa la distanza dalla Juve non pareva abissale, anzi i due club erano pronti a giocarsi lo scudetto punto a punto, ora le cose sono cambiate.

I bianconeri sono riusciti a tornare alla vittoria contro il Frosinone, rigorosamente di misura e all’ultima occasione utile, mentre la Beneamata continua a galoppare verso la seconda stella, anche al netto del corposo turnover effettuato dal tecnico piacentino in trasferta contro il Lecce.

In attesa del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid, le cose vanno a gonfie vele e, in un momento così, è veramente difficile pensare che l’allenatore possa cambiare a fine stagione – anche perché l’anno prossimo ci sarà il Mondiale per club e aumenteranno gli introiti.

L’Inter vuole blindare Inzaghi, ma c’è una possibilità che lasci Milano

Le chance di permanenza di Inzaghi, quindi, restano decisamente alte, ma qualche giorno fa una domanda ha fatto tremare i tifosi. Prima del match contro i Colchoneros, è stato chiesto a Inzaghi e Marotta, in due momenti diversi, se per l’ex Lazio si poteva immaginare un percorso alla Ferguson: in entrambi i casi, il sì non è arrivato, ma è stato sottolineato quanto sia difficile restare così tanti anni, a certi livelli.

La dirigenza, in realtà, ha le idee ben chiare sul futuro della panchina, almeno per la prossima stagione: l’intenzione è offrire il rinnovo di contratto a Inzaghi con cifre al rialzo, in modo da prolungarlo almeno per un altro anno, e quindi fino a giugno 2026.

Il pressing della Premier League, però, è sempre più importante. Tottenham e Chelsea, non proprio le ultime due arrivate, hanno messo nel mirino l’allenatore dell’Inter e sono disposte a offrire un ingaggio veramente importante all’ex Lazio pur di strapparlo all’Inter.

Solo un cambio di prospettiva totale di Inzaghi, e quindi un sì inatteso alle altre possibilità, potrebbe separarlo dall’Inter in questo momento, ma la sensazione è che la decisione finale arriverà alla fine di maggio, quando si capirà concretamente anche dove arriveranno i nerazzurri in campionato e in Champions League.