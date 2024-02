Juventus e Milan conoscono già il prezzo del bomber: 40 milioni di euro

Juventus e Milan si sfidano per un bomber, attaccante gradito sia ai bianconeri che ai rossoneri: costa 40 milioni di euro

Dalla lotta scudetto a quella per il secondo posto in classifica. Le prospettive di Juventus e Milan sono cambiate non poco, nelle ultime settimane. Troppo più forte l’Inter, che prosegue spedita e senza inciampi e sta mettendo le mani sul suo ventesimo scudetto. Impossibile tenere il passo dei nerazzurri sia per la squadra di Allegri che per quella di Pioli, che adesso si sfideranno, da qui alla fine, per la piazza d’onore. Un piazzamento meno platonico di quanto sembri.

Va ricordato infatti che il secondo posto in campionato è piuttosto importante, dato che offre la possibilità di accedere alla Supercoppa Italiana. Che mette in palio non soltanto un trofeo ma anche introiti piuttosto ricchi, che per le casse dei club, in questo periodo storico, fanno sempre comodo. Sia la Juventus che il Milan, inoltre, pensano a mandare un segnale importante ai rivali già in vista della prossima stagione e vogliono restare sul pezzo fino all’ultimo.

Per entrambe, comunque, ci sarà da intervenire in maniera massiccia ed importante sul mercato estivo, per rispondere a quello che fin qui si è dimostrato lo strapotere interista. Tra gli obiettivi comuni, quello di un colpo in attacco. In casa Juventus, da tenere sott’occhio il futuro di diversi elementi. Vlahovic potrebbe guadagnarsi la conferma, visto che ha ripreso a segnare con continuità, ma attenzione sempre a offerte indecenti che potrebbero cambiare gli scenari. Decisamente più vicini all’addio invece sia Chiesa che Kean. Al Milan, invece, potrebbe materializzarsi l’addio di Giroud, che inizia ad accusare i segni dell’età e non è sempre incisivo.

Juventus e Milan, il bomber del futuro è in Spagna: le ultime

C’è un attaccante che stuzzica entrambe ed è Mason Greenwood. L’attaccante inglese, le cui vicende personali hanno influito sull’addio al Manchester United, sta cercando di rilanciarsi in Spagna, al Getafe, dove fin qui in stagione ha realizzato 7 gol e 5 assist.

Il giocatore è attualmente in prestito dai ‘Red Devils’, ma difficilmente riuscirà a tornare alla base, con il club che sarebbe interessato a una sua cessione definitiva. Per l’attaccante, fissato un prezzo da 40 milioni di euro. A sua volta, Greenwood vorrebbe rimanere in Spagna, dove si sta trovando bene. Secondo ‘Elnacional.cat’, il suo profilo ha attirato l’interesse anche di Real Madrid e Barcellona. Ma le squadre nostrane possono provare a dire la loro.