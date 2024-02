Lutto nello sport italiano, addio al presidente

Un grave lutto sconvolge lo sport italiano: addio a uno dei presidenti più apprezzati e stimati del settore

Brutte notizie per lo sport italiano. Si è spento un nome noto e che ha dato tutto per valorizzare appieno uno sport importantissimo per il nostro paese e che ci ha dato spesso grandi soddisfazioni.

La notizia ha sconvolto non solo gli appassionati di pallavolo, ma anche gli stessi giocatori che più volte avevano avuto il piacere di dialogare con lui. È scomparso l’ex presidente del Volley Piave Daniele Berti, volto storico dello sport trevigiano e grande protagonista del rilancio della pallavolo nel Veneto.

Ne hanno dato notizia i membri del corpo dirigenziale del club, sottolineando l’importanza del suo operato e la signorilità della sua persona. Daniele Berti è stato numero uno del club veneto dal 2008 al 2013, in quegli anni ha valorizzato al massimo la pallavolo locale, organizzando tra l’altro tornei regionali e nazionali che hanno suscitato sin da subito tanto entusiasmo.

Morto Daniele Berti, storico presidente del Volley Piave

Come vi dicevamo un triste lutto ha lasciato senza parole il mondo della pallavolo: è morto uno dei presidenti più apprezzati e stimati dell’intero panorama sportivo nazionale, Daniele Berti, ex numero uno del Volley Piave. Oltre a essere stato per circa cinque anni presidente della società con sede nel comune di Farra di Soligo (provincia di Treviso), era stato anche uno dei protagonisti indiscussi del rilancio di questo sport nella regione.

Portano la sua firma infatti molti tornei che hanno allietato il pubblico nazionale e internazionale, come ad esempio il ‘Torneo dell’Amicizia’ che va avanti oramai dal lontano 2005 e che è diventato un’istituzione fra i tornei giovanili nazionali, trasformandosi in un riferimento per gli Under 17 che si affacciano all’agonismo del volley.

Il presidente del Volley Piave Ino Gerlin e il vice presidente Marco Zabotti hanno espresso le loro sentite condoglianze alla famiglia, sottolineando la gentilezza e la signorilità di un uomo che ha dedicato la sua vita allo sport. “Siamo scossi per la perdita di un amico che ha rappresentato e donato tanto alla Volley Piave”, afferma il consiglio direttivo del club trevigiano. “Tutti hanno potuto apprezzare la sua signorilità, le sue qualità umane e l’amore per questo sport”.

Nel comunicato si esalta, appunto, la sua passione per i tornei giovanili e l’ambizioso progetto che porta la sua firma: “A lui dobbiamo l’ideazione del Torneo dell’Amicizia – Memorial Enrico De Faveri, progetto nato nel 2005, che si colloca ai vertici dell’Under 17 femminile”. Si tratta, continuano i membri del club, “di una rassegna che coinvolge tutte le realtà economiche, sociali e istituzionali del territorio” che ha avuto come “splendido promotore Daniele Berti, sempre presente e pronto a dare una mano”.