Occhio Juve: se ne va a zero al Barcellona

La Juventus rischia di perdere un calciatore a parametro zero: il Barcellona è piombato su di lui, già pronta l’offerta

Un gol all’ultimo respiro, all’ultimo pallone giocabile. Così la Juventus ha battuto il Frosinone nell’ultimo turno di campionato ed ha messo fine alla serie di due punti in quattro gare. Un gol, quello di Rugani, pesantissimo sia per la classifica che per mettere a tacere le critiche piovute sulla squadra e sul capo di Allegri.

I venti di crisi stavano iniziando a soffiare forte dalle parti della Continassa ed invece con il colpo di coda finale i bianconeri hanno blindato ulteriormente la qualificazione alla prossima Champions League. Due i punti guadagnati sul Milan terzo, altrettanti sull’Atalanta quinta, con il vantaggio sugli orobici salito ora ad 11 lunghezze.

La qualificazione alla prossima Champions League è l’obiettivo prioritario in casa bianconera, con Giuntoli e Manna che già lavorano in ottica estiva per rinforzare la squadra a dovere. La doppia competizione, d’altronde, impone ricambi all’altezza e soprattutto una maggior profondità della rosa.

Se in difesa l’arrivo di Tiago Djaló non può essere sufficiente anche in vista dell’addio di Alex Sandro, è il centrocampo dove al momento si stanno concentrando le attenzioni degli uomini mercato bianconeri.

Juve, un pilastro via a parametro zero: Barcellona all’assalto

Non è un mistero che il sogno di mercato di Giuntoli sia Teun Koopmeiners. Il “tuttocampista” dell’Atalanta, in gol anche ieri contro il Milan. L’ex AZ Alkmaar è un pallino di Giuntoli che lo avrebbe voluto già a Napoli. Un calciatore ideale per ogni allenatore e che quindi esula da un possibile avvicendamento in panchina.

I numeri di Koopmeiners, d’altronde, sono decisamente di rilievo; otto reti e tre assist in 22 gare di campionato, è in doppia cifra se consideriamo anche le due marcature in Coppa Italia. Un calciatore la cui valutazione sfiora i 50 milioni di euro.

Un acquisto che potrebbe mitigare anche la delusione per il probabile addio di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno ed al momento i negoziati con la madre-agente Veronique sono ad un punto morto.

La volontà del club di trattenere il francese e nelle prossime settimane probabili nuovi incontri tra le parti ma, vista anche la concorrenza, la possibilità di perderlo a parametro zero c’è eccome. Nelle ultime ore, come spiega Ekrem Konur, c’è stato un interesse del Barcellona, a caccia di rinforzi a parametro zero anche per i problemi finanziari del club.

D’altronde i blaugrana avevano cercato il centrocampista già nel 2019 e nelle ultime settimane c’è stato un vero e proprio ritorno di fiamma. Il Barça per convincere Adrien e mamma Veronique è pronto a mettere sul piatto un biennale con opzione per la terza stagione.

Per Rabiot, che ha subìto la lussazione al dito del piede, non è certo la miglior stagione in maglia bianconera. Solo quattro reti e tre assist in 22 gare disputate di campionato, cinque i gol compresa la Coppa Italia: numeri ben lontani dalla doppia cifra raggiunta nella scorsa stagione.