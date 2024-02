L’hanno fatto di nuovo: colpaccio bianconero del Tottenham

Il Tottenham va all’assalto del campione bianconero, colpaccio clamoroso: i tifosi restano spiazzati, se ne va un altro big

I tifosi bianconeri tremano: un big della squadra potrebbe partire nel prossimo mercato estivo. Il Tottenham, è pronto a tornare alla carica per uno dei grandi protagonisti di questa stagione, un giocatore che ha saputo mettersi in luce fino a diventare un pilastro del club italiano.

Per Postecoglou potrebbe diventare la pedina giusta per fare un ulteriore salto di qualità il prossimo anno, e proprio per questo motivo il club starebbe preparando un vero e proprio assalto. Non è la prima volta che il Tottenham guarda in Serie A per rinforzare la propria rosa. Stavolta nel mirino degli Spurs è finito uno dei giovani più promettenti del nostro campionato, tra i migliori protagonisti nella stagione fin qui non particolarmente entusiasmante dell’Udinese.

Festy Ebosele, irlandese di origini nigeriane, grazie a una forza fisica invidiabile e a discrete qualità tecniche è riuscito a diventare un perno della squadra friulana nonostante abbia soli 21 anni, e proprio come Udogie è finito molto presto nel mirino della squadra londinese, sempre alla ricerca di ragazzi forti nel presente ma molto promettenti anche nel futuro.

Colpo dalla Serie A per il Tottenham: dopo Udogie, può arrivare a Londra anche Ebosele

Terzino destro in grado di destreggiarsi bene anche a sinistra, Ebosele ha fin qui collezionato 19 presenze da titolare e cinque volte è subentrato ai suoi compagni.

Proveniente dal Derby County, squadra che gli ha permesso di essere allenato da una leggenda come Wayne Rooney, tra la scorsa stagione e quella attuale è riuscito a fare passi avanti enormi, diventando uno dei ragazzi più promettenti del nostro campionato. E a suon di ottime prestazioni ha attirato l’attenzione di diverse squadre di Premier, tra cui il Tottenham di Postecoglou.

Come riferito dal portale inglese Hitc.com, Ebosele è finito nelle ultime settimane nel mirino degli Spurs e del Leeds, pronti a una vera e propria asta pur di accaparrarselo la prossima estate. Riuscire a convincere la dirigenza dell’Udinese a lasciarlo partire, soprattutto in caso di salvezza, non sarà però semplice.

Al momento valutato una decina di milioni di euro, difficilmente il terzino classe 2002 verrà liberato dal club friulano per meno del doppio, quindi circa 20 milioni di euro. Bisognerà quindi valutare quanto il Tottenham abbia voglia d’investire su un giocatore importante soprattutto per il futuro. Diverso invece il discorso per il Leeds che, in caso di promozione (ormai quasi scontata) in Premier, potrebbe aver bisogno di un rinforzo di questo tipo, in grado di fare la differenza nel presente e nei prossimi anni, ad ogni costo. O quasi.