Vlahovic boom: affare da 100 milioni di euro

Grande avvio di 2024 per Dusan Vlahovic, re dei bomber nell’anno solare: ora chi lo vuole deve staccare un assegno salatissimo

Da oggetto misterioso, ma non per tutti quei tifosi bianconeri che lo avevano sempre sostenuto, a re dei bomber nel 2024. Da quasi indesiderato, da separato in casa con Max Allegri (secondo qualcuno) a certezza incrollabile dell’attacco juventino.



Sembrano davvero lontani i tempi in cui il nome di Dusan Vlahovic veniva accostato ad altri club o come pedina di scambio – leggi il possibile e complicatissimo scambio col Chelsea per far arrivare a Torino Romelu Lukaku – o quando veniva quasi ‘offerto’ per incassare il cash necessario ad acquistare un’altra punta.

Protagonista di un ottimo avvio di stagione in tandem con Federico Chiesa – notevole il fatturato dei due ex Viola nelle primissime giornate – il serbo ha poi dovuto fare i conti coi soliti infortuni, che ne hanno condizionato il rendimento per lo meno fino alla gara con l’Inter del 26 novembre. Quando il centravanti portò in vantaggio la Juve un uno dei punti più alti della stagione bianconera.

Dopo qualche altra giornata di astinenza, ecco il gol decisivo allo ‘Stirpe’, nella penultima gara dell’anno solare. Poi, nel 2024, l’esplosione. Riecco il Vlahovic devastante ammirato a Firenze. 9 gol nelle 7 gare disputate dall’attaccante nel nuovo anno certificano una crescita impetuosa. Che lo rendono, allo stato attuale, l’attaccante più prolifico d’Europa dopo lo spumante di capodanno. Lo stato di forma dello slavo, cessione o no, sta facendo e farà comunque le fortune del club piemontese.

Vlahovic implacabile: 100 milioni sul piatto

Sebbene si stia caricando sulle spalle praticamente da solo il peso dell’attacco bianconero, la permanenza del giocatore a Torino è ancora un punto interrogativo. Sul tavolo pesa la questione del rinnovo contrattuale, con l’accordo attualmente in scadenza il 30 giugno del 2026. Da ambienti vicini alla Continassa si mormora che il destino del serbo sia legato a doppio filo a quello di Massimiliano Allegri. Se il tecnico toscano resterà alla guida della Juve, è più che probabile che il centravanti possa cambiare aria.

La buona notizia, per Giuntoli e soci, è rappresentata dal fatto che le performances del giocatore giustificano ora un rilancio da parte della Juve sul cash da ottenere dalle pretendenti. Se nella scorsa estate ci si sarebbe potuti ‘accontentare’ di 75-80 milioni, ora l’abile dirigente ex Napoli potrebbe sparare fino a 100.

Considerando che gli estimatori, tanto in Premier quanto in Liga, non mancano, il prezzo potrebbe non esser considerato indecente dai top club interessati ai servigi del bomber. L’assalto, Allegri permettendo, potrebbe partire prima di quanto si immagini.