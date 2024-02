Dall’Inter alla Juve, tradimento da capogiro: c’è l’annuncio

Nuovo tradimento da capogiro che riguarda il derby d’Italia: dall’Inter alla Juve in poco tempo, arriva anche l’annuncio. Allegri gongola

Il derby d’Italia può presto vivere un nuovo episodio, questa volta dal punto di vista del mercato. L’ex pupillo nerazzurro, cresciuto in casa e nel proprio settore giovanile, può arrivare adesso ai rivali di sempre. Un tradimento che diversi tifosi non riuscirebbero a mandare giù, nonostante non abbia avuto grandi trascorsi in prima squadra con l’Inter.

E ora arriva anche un importante annuncio sul possibile affare. Michele Di Gregorio è uno dei giocatori che più stanno facendo la differenza in questa stagione.

Sempre decisivo con il Monza, la collezione di clean sheet è sempre più ricca, oltre a prestazioni di primissimo livello. Il suo futuro con ogni probabilità non sarà in Brianza anche perché si è guadagnato i riflettori e diverse big sono sulle sue tracce.

L’estremo difensore è diventato protagonista giornata dopo giornata e in molti lo vedono, già a partire dalla prossima estate, in una grande. Dal Napoli alla Juve, passando per Roma o Inter: può finire ovunque. Proprio i nerazzurri hanno una piccola percentuale sulla futura rivendita, dopo averlo fatto crescere e lanciato nel grande calcio.

Tra le più accreditate sembra esserci proprio la Juventus, specialmente in caso di separazione da Szczesny. Più fonti di mercato lo danno vicino ai bianconeri con il calciatore che strizzerebbe l’occhio all’eventualità. Se dovesse arrivare l’offerta difficilmente si tirerebbe indietro dicendo di no. Per questo motivo non è improbabile immaginare vedere un nuovo giocatore dall’Inter alla Juventus.

Ne ha parlato anche Adriano Galliani, in un’intervista recente. “Di Gregorio alla Juve? In realtà non ho parlato con nessuno” è l’incipit del dirigente. “Di Gregorio ha tre anni di contratto e non ho parlato con nessuna squadra. Quanto vale? Non lo so”, sorride Galliani.

Poi però l’amministratore delegato del Monza avvisa: “Io ragiono sempre anno per anno, come ho sempre fatto in carriera. Quando finisce il campionato vedremo, oggi non parlo di mercato. Il giocatore ha un contratto e vedremo cosa succederà, ne parlerò col procuratore che è una brava persona”. Quest’ultima ammissione fa intendere che qualcosa che bolle in pentola c’è. Non resta che attendere gli sviluppi nei prossimi mesi, quasi sicuramente in estate.