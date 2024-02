Juventus, al via il dopo Chiesa: il sostituto arriva dal Napoli

Il futuro di Federico Chiesa non sembrerebbe essere lontano dalla Juventus a partire dalla prossima stagione. Per questo motivo la dirigenza bianconera, guidata ovviamente dal solito Cristiano Giuntoli, si starebbe già mobilitando per trovarne il sostituto.

Tanti nomi nel corso di queste settimane sarebbero stati accostati alla Vecchia Signora, ma stando alle ultime notizie gli occhi della dirigenza juventina si sarebbero posati su un giocatore degli storici rivali del Napoli, nonché pupillo dichiarato di Cristiano Giuntoli. Da capire la fattibilità di quest’operazione, ma l’impressione è che con la giusta offerta De Laurentiis possa essere convinto a lasciar partire il giocatore.

Calciomercato Juventus: occhi in casa Napoli per sostituire Chiesa

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Federico Chiesa, che a partire dalla prossima stagione potrebbe non vestire più la maglia della Juventus. L’assenza di novità in merito al suo rinnovo, ai quali si aggiungono minuti col contagocce nelle ultime settimane, potrebbero lasciare intendere che i rapporti fra le parti non sarebbero più idilliaci come un tempo, motivo per il quale la Vecchia Signora si starebbe già mobilitando per andare alla ricerca di un giocatore valido col quale sostituire Chiesa.

A fronte di questa possibile separazione, che a questo punto della storia potremmo definire addirittura quasi scontata, nel corso degli scorsi mesi tantissimi nomi sarebbero stati accostati alla Juventus, che a quanto pare avrebbe pero’ già le idee abbastanza chiare. L’intenzione è quella di andare a sostituire Chiesa con uno dei pupilli di Cristiano Giuntoli, giocatore che l’attuale capo dell’area sportiva bianconera portò a Napoli qualche estate facendo un importante investimento.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina in edicola da La Gazzetta dello Sport, in casa Juventus già si pensa al post Federico Chiesa, ed il nome in cima alla lista dei desideri dalla dirigenza bianconera parrebbe essere quello di Giacomo Raspadori, che dopo un primo anno da semi protagonista a Napoli, sta ora riscontrando diverse difficoltà.

La Chiesa non è più al centro del villaggio: potrebbe diventarlo pero’ Raspadori

A quanto pare, stando a quanto riferito questa mattina da la rosea, Giacomo Raspadori potrebbe essere il sostituto ideale di Federico Chiesa alla Juventus, nonostante i due giocatori abbiano caratteristiche fisiche e tecniche completamente diverse. L’ex Sassuolo è pero’ uno dei pupilli di Cristiano Giuntoli, che nella prossima estate potrebbe sfruttare le difficoltà che sta riscontrando a Napoli per portarlo in bianconero.

La storica rivalità che esiste col Napoli potrebbe portare De Laurentiis ad alzare notevolmente il prezzo di Raspadori in caso di tentativo concreto da parte della Juventus, ma stando a dati Transfermarkt il giocatore azzurro avrebbe un’attuale valutazione di mercato che si aggirerebbe attorno ai 32 milioni di euro. Si tratta di davvero tanti soldi, motivo per il quale la Vecchia Signora starebbe valutando anche delle eventuali alternative, come ad esempio Mattia Zaccagni, in scadenza con la Lazio.