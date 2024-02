Milan-Pioli, finisce malissimo: lo cacciano subito, ecco il sostituto

Arrivano nuove voci di mercato che riguardano il futuro allenatore del Milan. Pioli è ai saluti, ecco nuovi aggiornamenti sul sostituto.

Si scaldano gli animi all’interno del Milan: il rapporto con Pioli rischia di concludersi negativamente. Ecco le ultimissime in merito alla decisione dell’esonero con il sostituto che è già stato contattato.

Stagione da dimenticare per il Milan che si ritrova a marzo fuori dalla Champions League, Coppa Italia e dalla corsa Scudetto. L’unico obiettivo che resta, ai rossoneri, è l’Europa League un trofeo che manca nella bacheca del club. Intanto, arrivano nuove indiscrezioni in merito al futuro del club: ecco l’annuncio da parte del presidente Gerry Cardinale riguardo il destino di Stefano Pioli.

Milan: addio Pioli, ecco l’annuncio

Gerry Cardinale, con Zlatan Ibrahimovic, dal palco del Business of Football Summit a Londra, ha lanciato l’ultimatum a Stefano Pioli che si avvicina sempre di più all’addio dal Milan.

“Guarderemo al cambiamento in ogni aspetto della società. Mi sono affidato a Zlatan per raccogliere opinioni, prospettive e consigli sull’idea di un cambiamento in campo. Tutto attorno al Milan deve cambiare, anche se preferisco usare la parola evolvere. Guarderemo a cosa abbiamo fatto finora, ai tanti infortuni che abbiamo avuto. Ma né io né Zlatan siamo soddisfatti del fatto che non siamo i numeri uno in Serie A. Ci stiamo provando: abbiamo una squadra giovane, e se consideriamo quanto è giovane e quanto è nuova non stiamo facendo male. Ma a noi non basta non fare male: abbiamo tanto lavoro ancora da fare. E quindi è lecito aspettarsi un cambiamento”.

Pioli è già stato cacciato, Cardinale e Ibra vogliono Conte

Le parole di Cardinale lasciano presagire ad una separazione già concordata con Stefano Pioli, che non sarà più sulla panchina del Milan. L’addio sarà ufficializzato al termine della stagione anche se, nelle secrete stanze, la dirigenza ha già preso questa decisione. Trovano conferma, dunque, le voci che riguardano l’arrivo al Milan di Conte o Thiago Motta. L’obiettivo principale della società è il tecnico salentino, fermo dopo l’ultima esperienza al Tottenham. L’allenatore ha tutte le carte in regola per motivare l’ambiente rossonero e tornare a vincere nell’immediato. Ha le giuste caratteristiche che possono fare a caso del Milan che cerca un tecnico navigato che possa trionfare subito. Ovviamente, non sarà facile prenderlo – considerando le alte pretese del mister – ecco perché l’alternava è rappresentata in Thiago Motta che è considerato un tecnico di grande prospettiva.