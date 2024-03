Conte come nuovo CT: annuncio a sorpresa sulla destinazione

Praticamente è circolato tra i rumors di diversi club italiani ed Europei, il nome di Antonio Conte, che finirebbe come CT di una Nazionale.

La notizia nelle dichiarazioni di quest’oggi, con l’ipotesi a sorpresa in panchina per Conte che trova conferme nelle parole dell’ex giocatore della Roma che, quest’oggi, ha parlato ai microfoni di Tv Play nel corso di una diretta sui canali Twitch.

Diversi i temi toccati in giornata, con le voci di calciomercato che riguardano il futuro di Antonio Conte in panchina. Il tecnico, che piace a Milan e Napoli che lo vogliono in panchina rispettivamente al posto di Pioli e Calzona, potrebbe sorprendere tutti e vivere una nuova esperienza da Commissario Tecnico, dopo quanto già fatto con la sua e nostra Italia.

Antonio Conte in panchina come nuovo CT: la destinazione a sorpresa

Il tema caldo per la questione panchine, porta sempre un solo nome tra i protagonisti principali: Antonio Conte. Di recente, sul tecnico salentino, erano emerse alcune voci legate al Bayern Monaco, club che dirà addio a Thomas Tuchel, come già annunciato e che potrebbe affidare poi la guida tecnica all’ex Inter e Juventus.

Ma le cose sembrano potersi stravolgere, considerando la possibilità svelata oggi di vederlo sulla panchina di una Nazionale, in qualità di CT.

A prendere voce sul futuro di Antonio Conte è l’ex Roma, Julio Sergio, ai microfoni di Tv Play. Le sue parole sono chiare in merito ai contatti che ci sono stati su Mourinho e su Ancelotti per la panchina del Brasile, che potrebbe puntare appunto sul tecnico italiano, Antonio Conte.

Julio Sergio su Conte: “Sarei pronto per un tecnico italiano”

Pronto a vederlo al Brasile, Julio Sergio, per quanto riguarda Antonio Conte. Le sue parole sono chiare a Tv Play, nel corso della sua intervista: “Sono a lavoro per portare un tecnico italiano in brasile, nel campionato nostro, perché credo che ne gioverebbero tutti a livello tattico, nel sistema calcistico in Brasile. Per Antonio Conte non abbiamo abbastanza soldi – ride, ndr – ma magari! Tempo fa provai col Vasco da Gama, adesso con due proposte sto provando col Botafogo”.

Ultime su Conte: priorità ai club, ma chance al Brasile

Potrebbe cambiare per sempre la storia del Brasile, diventando il primo allenatore straniero della storia appunto della federazione carioca, Antonio Conte. Il tecnico salentino preferirebbe una soluzione in un club ad oggi, evitando l’esperienza da CT, che potrebbe comunque trovare al Brasile qualora dovessero fare sul serio, dopo i rumors su Ancelotti e Mourinho, maturati di recente.