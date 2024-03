Donnarumma torna in Serie A: il PSG ha già in mano il nuovo portiere

Il nuovo portiere dovrebbe essere già alla portata dell’acquisto del PSG, Donnarumma a questo punto si libera per la Serie A.

Non è mai stata tranquilla l’avventura al Paris Saint-Germain di Gianluigi Donnarumma. Al termine di quella attuale, ovvero la terza stagione in Ligue 1 del portiere della Nazionale, potrebbero quindi separarsi le strade di Donnarumma e del Paris, forse proprio dopo quello che senz’altro è stato il miglior anno del portiere italiano classe ’99 con la squadra francese.

Sono troppi gli errori che in passato hanno fatto vacillare la sua posizione, anche per questo adesso il PSG vuole cambiare. Il Paris non ha avuto problemi a vincere due campionati su due con Donnarumma tra i pali, anche se è da dire che nel primo il portiere italiano giocò solo per 17 gare.

Il portiere ex Milan oggi sembra insostituibile ed infatti è già a quota 20 presenze in campionato, 7 in Champions League e 2 nelle varie coppe francesi. Eppure, proprio a giugno prossimo la sua posizione potrebbe cambiare.

Il PSG ha un nuovo portiere: Donnarumma torna in Serie A

La società francese avrebbe infatti già scelto il prossimo estremo difensore titolare. Si tratta del classe ’97 svizzero, Gregor Kobel, attuale numero uno del Borussia Dortmund. Il portiere della nazionale svizzera ha giocato già in tre squadre di Bundesliga per poi arrivare ai gialloneri nell’estate del 2021 e grazie alle sue prestazioni ha appunto attirato l’attenzione del Paris Saint-Germain.

I francesi dovrebbero avere tutte le possibilità (anche economiche) per convincere il Dortmund ed il portiere e così resterebbe da definire proprio la posizione di Donnarumma. Il portiere di Castellammare di Stabia arrivò a Parigi senza la sicurezza di un posto da titolare al primo anno, ma ora le cose sono diverse. Certamente al capitano dell’Italia non converrà a questo punto della carriera restare in panchina e quindi, anche con contratto in scadenza nel 2026, è quasi certo che andrà via.

Un estremo difensore di tale livello che si libera potrebbe ovviamente far gola a diverse società anche estere, ma in Serie A c’è già chi starebbe attenzionando da tempo il venticinquenne. Si tratta della Juventus, come da voci di mercato già insistenti da tempo.

La Juve sembra essere in pole position per l’acquisto di Donnarumma vista anche l’età di Wojciech Szczęsny, dato a sua volta per partente dal club bianconero. Per completare l’acquisto, i torinesi potrebbero aver bisogno di 30-35 milioni di euro. Se Donnarumma dovesse davvero liberarsi è certo che Giuntoli farà un tentativo, ma occhio alla concorrenza che potrebbe scatenarsi.