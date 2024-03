Infortunio e tegola: salta il match di domenica, tempi lunghissimi

L’infortunio complica le cose nel match sentissimo per quelli che sono gli obiettivi di classifica, vedendo l’assenza di un titolarissimo.

Il club in questione ha bisogno di uscire da un momento di crisi e, dopo l’ultima partita, arriva adesso uno scontro importante e fuori casa, che dovrà essere sostenuto senza il proprio calciatore che, considerando anche un altro infortunio praticamente fino a fine stagione, si era candidato come perno fisso della formazione titolare.

Domenica c’è un appuntamento importante e, dopo aver ricevuto la notizia dell’infortunio di un calciatore, il club di Serie A deve fare i conti col nuovo infortunio che viene fuori dopo quanto già era maturato in settimana.

Infortunio in Serie A: tempi lunghissimi, salterà il match di domenica

Nel giorno dell’anti-vigilia del match di Serie A, delicatissimo per le sorti di classifica, ci sarà un’assenza importante. Si tratta del match di domenica, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A.

Nel match era già assente un attaccante, con i tempi di recupero di ben tre mesi per Leonardo Pavoletti, ma l’infermeria sembra ora riempirsi a causa del nuovo problema in attacco.

Claudio Ranieri, come fanno sapere da L’Unione Sarda, dovrà fare a meno non solo di Pavoletti, ma pure di chi lo avrebbe sostituito. Infatti, l’infortunio di Andrea Petagna sembra più serio del previsto.

Cagliari, infortunio Petagna: le condizioni

Secondo quanto svelato dalla stessa fonte, la situazione in casa Cagliari sarebbe terrificante per quanto riguarda il reparto offensivo di Claudio Ranieri. Perché i sardi, quest’oggi, hanno sostenuto gli esami strumentali svolti a seguito dell’infortunio di Andrea Petagna, calciatore che ha subìto una lesione di lieve entità al soleo, ma che complica le cose in vista delle prossime settimane perché i tempi saranno lunghi. E lo stesso Cagliari, adesso, ha soltanto Lapadula e Shomurodov come punte a disposizione dell’attacco di Ranieri, con Zito Luvumbo che parte più largo o alle spalle dei due.

I tempi di recupero sull’infortunio di Petagna

I tempi di recupero non saranno brevi e per circa un mese, Claudio Ranieri, dovrà chiedere lo straordinario ai suoi attaccanti dopo quanto annunciato sull’infortunio di Andrea Petagna. Il calciatore ex Napoli e SPAL si ferma a causa del problema fisico, con la possibilità di rivederlo in campo o comunque a disposizione, solo tra tre settimane. Nel week-end c’è il delicato match contro l’Empoli che, per il Cagliari, è da dentro o fuori per la rincorsa alla salvezza. Con una sconfitta, gli uomini di Ranieri rischierebbero guai grossi.