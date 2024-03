Gara di campionato rinviata per allerta meteo, ecco quando si recupera

Ufficiale la scelta di spostare in calendario una partita in calendario domenica, tutto quanto slitta di svariati giorni. Quando si giocherà.

È emergenza maltempo in alcune parti d’Italia e la cosa ha comportato già da alcuni giorni delle conseguenze sia in ambito sociale che in quello più prettamente sportivo. Il perdurare della pioggia ha pregiudicato i trasporti ed altre attività.

E la stessa cosa vale per il calcio, con una partita in particolare che le autorità sportive hanno scelto di non far disputare. La partita era in programma per domenica 3 marzo ma lo stadio interessato e la sua zona immediatamente antistante, oltre a parte del quartiere cittadino, sono rimasti coinvolti in un allagamento vero e proprio.

Ripristinare la situazione entro due giorni è praticamente impossibile. E per una questione di sicurezza anzitutto occorre lavorare per fare in modo che l’emergenza maltempo non causi problemi alla cittadinanza, prima di tutto.

Serie C, è qui che scatta l’emergenza maltempo

Per cui questo incontro è stato rinviato di oltre due settimane, a seguito di un meeting ufficiale che ha avuto luogo tra le autorità incaricate per l’appunto di garantire la sicurezza in ambito civico. Qual è il match coinvolto da questa difficile situazione? Si tratta di una partita della terza serie professionistica.

Il match tra Vicenza e Fiorenzuola è stato ufficialmente rinviato a causa del maltempo che ha colpito la zona, causando allagamenti e danni ad interi quartieri. La scelta di rinviare la partita è stata presa considerando le avverse condizioni meteo che continueranno nei prossimi giorni.

Il Gruppo operativo sicurezza (GOS) ha raccomandato il rinvio della partita, che è stata spostata al 19 marzo alle ore 19.30. Lo stadio Menti è stato invaso dall’acqua a causa dell’ondata di maltempo, rendendo impossibile giocare nella situazione attuale.

La Serie C ha anche anticipato il match Pro Patria-L.R. Vicenza a sabato 16 marzo alle ore 18.30. La società berica ha ringraziato le istituzioni, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, la Protezione Civile, i volontari e tutti coloro che hanno partecipato alle operazioni di soccorso e assistenza durante e dopo l’emergenza.

Inoltre, il club biancorosso ha ringraziato il personale e i collaboratori che stanno lavorando per ripristinare lo stadio “Romeo Menti”. Immagini recenti riprese dall’alto hanno mostrato l’impianto cittadino di Vicenza circondato da strade sommerse dall’acqua piovana e dal fango.

Ad oggi il Vicenza si trova in un ottimo momento di forma, avendo vinto le ultime cinque partite giocate. Gli uomini di mister Stefano Vecchi occupano il terzo posto in classifica. Il Fiorenzuola langue invece al terzultimo posto a quota 27 punti.