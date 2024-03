Ultima tripletta con la Roma: hanno preso Dybala!

Paulo Dybala può aver realizzato la sua prima e ultima tripletta con la Roma. Il giocatore è pronto a lasciare la Capitale, ecco dove andrà

Quella realizzata contro il Torino rischia di essere la prima ma anche l’ultima tripletta realizzata da Paulo Dybala con la maglia della Roma. L’attaccante argentino, infatti, potrebbe lasciare la Capitale già dalla prossima estate. Diversi indizi vanno in questa direzione qui. L’ex Juve secondo quanto trapela non era molto contento dall’andazzo che aveva preso la stagione giallorossa, specialmente dopo l’addio di Josè Mourinho.

La cura De Rossi, invece, sembra aver rigenerato anche lui, tornato decisivo a suon di ottime prestazioni e gol. Finalmente anche la condizione fisica sembra sorreggerlo. Questo però non significa una permanenza certa a fine stagione, soprattutto se non dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League. In caso di mancato obiettivo è probabile che la Joya chieda la cessione per poter tornare a disputare la coppa più prestigiosa per club cosa che non ha mai fatto da quando è a Roma.

Dybala-Roma è addio, hanno preso la Joya

Il giocatore si confronterà con la società durante l’estate, ma è probabile vederlo lontano da Roma al termine della prossima sessione di mercato. Anche perché sull’argentino incombe quella pericolosa clausola rescissoria di circa 13 milioni di euro valida per l’estero. C’è già il possibile acquirente.

Una cifra davvero bassa per il talento argentino, inserita nel contratto e che adesso spaventa la Roma. Naturalmente dovrà esserci sempre l’ok da parte della Joya che davanti ad una grande piazza difficilmente direbbe di no. Su di lui ci sono diversi club anche di Premier League, pronti a pagare la clausola, ad oggi però il favorito sembra essere l’Atletico Madrid. Sarebbe stato il “Cholo” Simeone in persona a chiedere il giocatore alla propria dirigenza.

Con la clausola rescissoria ad un prezzo relativamente basso l’ex Juve fa gola a tutti. Si tratta di una cifra irrisoria per le casse dei top club europei. Le caratteristiche di Dybala si sposerebbero alla perfezione con quelle dell’Atletico Madrid, dove diversi fantasisti hanno il futuro in bilico e potrebbero salutare la prossima estate. Per questo motivo Simeone cercherà di anticipare la concorrenza e arrivare subito sull’argentino, magari strappando una promessa già nelle prossime settimane. Il suo adattamento a Madrid sarebbe più che garantito.

