Allegri via dalla Juve, per lui c’è la panchina di un’altra Big di Serie A

Massimiliano Allegri è destinato a lasciare la Juventus a fine stagione: il tecnico toscano verso un’altra big di Serie A

La Juventus ha vissuto un mese di febbraio davvero terribile sia a livello di risultati che a livello di prestazioni e sono del tutte naufragate le possibilità di poter vincere lo scudetto.

Con il successo ottenuto dall’Inter nel recupero contro l’Atalanta, i bianconeri sono scivolati a -12 dal primo posto e per raggiungere la vetta servirebbe solo un miracolo visto come corrono i nerazzurri. Un mese disastroso per la Vecchia Signora e soprattutto per Massimiliano Allegri, la cui posizione sembra essere tornata prepotentemente in bilico.

Già da qualche tempo si parla di un possibile addio del tecnico livornese al termine della stagione nonostante abbia un contratto fino al 2025 e la sensazione che si ha è che la separazione sia la strada più logico. La Juventus si sta guardando intorno e lo stesso sta facendo anche Allegri che potrebbe finire a sorpresa sulla panchina dell’Inter, essendo molto stimato da Marotta.

Juventus, clamoroso Allegri: addio e trasferimento all’Inter

La possibilità che Massimiliano Allegri possa diventare il nuovo allenatore dell’Inter il prossimo anno esiste, anche se al momento è molto remota. Come sostenuto dal giornalista Fabio Santini su Twitch a TV Play non molto tempo fa, il tecnico livornese potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione per diventare il nuovo allenatore dei nerazzurri, ma ciò sarebbe potuto accadere solo in caso di vittoria di scudetto della Vecchia Signora.

Ma c’è anche un altro scenario plausibile. Un’annata trionfale come quella che sta maturando quest’anno per l’Inter potrebbe togliere motivazioni a Simone Inzaghi, che quindi potrebbe decidere di iniziare una nuova avventura lontano da Milano, magari lontano dall’Italia. Liberando il posto su quella che a quel punto sarebbe la panchina scudettata, magari proprio in favore di Massimiliano Allegri.

Non è un segreto, inoltre, come Marotta stimi molto Allegri e l’attuale ad nerazzurro sarebbe ben felice di portarlo a Milano e fare un altro dispetto al suo vecchio club. Oltre ad Allegri, l’Inter ha però in lizza tanti altri profili che pure piacciono molto come quelli di Roberto De Zerbi o Thiago Motta, sul quale c’è l’interesse della stessa Juventus nel caso in cui Allegri dovesse dire addio.

Allo stato attuale delle cose, comunque, parlare di un addio di Simone Inzaghi è qualcosa di molto improbabile. All’Inter c’è forte unità d’intenti da ambo le parti ed appare davvero difficile pensare che i nerazzurri possano lasciarsi scappare uno scudetto che sembra già vinto per manifesta superiorità.