Juve, Gatti in lutto: addio all’amico ex calciatore

Grave lutto per Federico Gatti, difensore della Juve. In queste ore si è spento un suo caro amico calciatore, il cordoglio social del difensore sui social

Il difensore della Juve, Federico Gatti, ha perso in questi giorni un grande amico, ex calciatore a sua volta. Un bruttissimo incidente ha portato via a soli 31 anni Marco Pezzati. Il tutto è avvenuto in Calabria, dove il ragazzo viveva e in passato giocava, in serie D con il San Luca, club calabrese. La loro amicizia è nata proprio sui campetti del calcio dilettantistico, per la precisione avevano condiviso l’esperienza al Verbania. Considerando che il difensore militava in serie D prima di essere notato dalla Pro Patria e quindi dal Frosinone qualche anno fa, in età non giovanissima.

Un grave incidente stradale ha strappato ai suoi cari Pezzati, sulla statale 106. L’ex giocatore sarebbe morto sul colpo dopo essere finito fuori dalla carreggiata con la sua auto. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte, secondo una prima ricostruzione riportata da Tuttosport. Ogni tentativo di soccorso sarebbe stato inutile, nonostante l’arrivo dei Vigili del Fuoco di Soverato che hanno estratto il corpo dal veicolo, già privo di vita.

Juve, Gatti è in lutto: muore l’amico ex calciatore

Il difensore della Juve appresa la terribile notizia, scosso dall’accaduto e in lacrime, ha voluto ricordare l’amico con un lungo post sul proprio profilo Instagram. Un messaggio che ha fatto commuovere tutti i tifosi e anche chi non è appassionato di calcio.

“Non avrei mai voluto né pensato di scrivere queste parole” inizia così il lungo post. Che poi entra nel vivo: “Ci siamo conosciuti grazie al calcio del quale tu eri innamorato e tra di noi è scattato subito un legame che con gli anni si è solo rinforzato“, ricorda Gatti. Il difensore della Juve prosegue: “Con il tuo modo di fare contagiavi chi ti stava vicino, eri sempre sorridente e casinista. Quante ne abbiamo combinate insieme!“.

Il pensiero si fa struggente e il difensore non trattiene la commozione: “Scrivo queste parole con le lacrime agli occhi, non posso fare altro che pensarti. Sembra tutto così assurdo e surreale. L’idea che non potrò più vederti né sentirti mi distrugge la testa” commemora Gatti. Non mancano gli aneddoti da raccontare: “Voglio ricordarti per tutti quei momenti vissuti insieme, con tutte quelle pazzie che abbiamo fatto. Mi viene il sorriso a ripensarle così come quella frase che dicevi sempre ‘Quanto è bella la vita’“. Poi la chiosa finale: “Te ne sei andato via troppo presto e non me ne farò mai una ragione. Sarai per sempre nel mio cuore”.

Il difensore bianconero non sta attraversando una stagione esaltante, condita da due autogol decisivi nelle sconfitte con Sassuolo e soprattutto Inter. Quanto avvenuto sicuramente lo renderà ancora più triste.