Lutto nel mondo del calcio: se ne va un pezzo di storia

Bandiere di nuovo listate a lutto: è venuto a mancare un pezzo di storia. Il cordoglio del mondo del calcio

Si può fare la storia, anche dello sport in diversi modi: alla maniera di Giulio Cesare, ‘Veni, vidi, vici’, ‘Venni, vidi, vinsi’, cioè come un lampo dalla luminosità così intensa da illuminare tutto il firmamento per svanire nel nulla subito dopo.

Ma si possono scrivere pagine indelebili di storia del calcio anche rimanendo fedeli per tutta la vita a un club, a dei colori, a una piazza, quasi una sorta di matrimonio sportivo che dura, come recita la popolare formula di rito, ‘finché morte non ci separi’.

E, infatti, solo la morte ha posto fine al rapporto professionale tra il Benevento Calcio, impegnato nella conquista di un posto nel ‘purgatorio’ della cadetteria, e un suo storico dirigente. Se n’è andato per sempre un pezzo di storia del calcio sannita: è scomparso Giovanni Mariani, per tutta la sua vita collaboratore tecnico del Benevento Calcio.

Benevento in lutto: è morto il dirigente Giovanni Mariani

È stata la sua famiglia attraverso i social a rendere la nota tale ferale notizia che ha profondamente turbato tutto l’ambiente giallorosso. Del resto, Giovanni Mariani, animato da genuina passione per i colori giallorossi e da autentico spirito di servizio, ha dato il suo prezioso contributo al Benevento ricoprendo nell’organigramma societario svariati ruoli tra cui quello, per anni, di dirigente accompagnatore.

Tuttavia, ciò che amava di più era stare a contatto con i giovani calciatori – con i quali instaurava un rapporto padre-figli – tanto che la sua era una presenza fissa sui campi dell’Avellola, il Centro tecnico giallorosso. Ma ora, come detto, veglierà dall’alto sui suoi ‘ragazzi’, con il suo ricordo di esemplare e indefesso collaboratore giallorosso che resterà impresso per sempre nel cuore e nella memoria della grande famiglia giallorossa che si stringe con profonda commozione al dolore che ha colpito i suoi cari.

Particolarmente colpito dalla scomparsa di Giovanni Mariani, “un dolore immenso”, è il Presidente del Settore Giovanile del Benevento Calcio, Diego Palermo che, vincendo la sua ritrosia, ‘non amo mai parlare’, ricorda con profondo affetto quello che per lui è stato “un maestro di vita, un amico e un fratello“.

“Grazie per tutto quello che hai insegnato a me e a tutti i ragazzi – scrive Palermo – Ciao Amico Giò, il tuo ricordo resterà per sempre nel mio cuore”. E di sicuro in quelli di tutti i tifosi giallorossi e di coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato come uomo e come validissimo e irreprensibile dirigente sportivo.