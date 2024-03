Xavi conferma l’addio dal Barcellona: ha già trovato squadra

Ci sono delle importanti notizie di calciomercato che riguardano il futuro di allenatore da Xavi pronto a lasciare il Barcellona per una nuova squadra.

Perché il giovane tecnico dirà addio al club spagnolo per cui ha vissuto una carriera intera da calciatore, tifoso e oggi allenatore. Ma le strade sembrano essere destinate a dirsi arrivederci per il momento per magari rivedersi tra qualche anno. Perché c’è un grande rispetto e legame tra Xavi e il Barcellona ma l’allenatore vuole completare il suo percorso di crescita e maturazione professionale per arrivare più preparato tra qualche anno visto che ha vissuto diversi momenti di alti e bassi in queste stagioni con il club spagnolo. Adesso ci sono delle importati novità che riguardano proprio la prossima squadra che può andare ad ingaggiare il tecnico.

Perché Xavi da allenatore al Barcellona ha fatto sicuramente vedere delle cose importanti, mostrando che tipo di calcio vuole per le proprie squadre. Il giovane tecnico punta ad una nuova avventura che possa andare a maturarlo ancora di più. Perché di sua spontanea volontà ha deciso di farsi da parte e lasciare il Barcellona in altre mani. Infatti, è arrivata la conferma ancora una volta che Xavi non sarà il prossimo allenatore del Barcellona nella nuova stagione e in estate andrà via. Da capire se ci sarà per lui subito un’altra sistemazione.

Xavi saluta il Barcellona: ecco dove andrà ad allenare

Ora arrivano delle nuove notizie proprio in merito a questa scelta forte che ha deciso di fare Xavi che lascia il Barcellona per un’altra squadra da allenare.

Il giovane tecnico è ora pronto per un’altra esperienza perché in maniera convinta ha confermato la sua decisione. Ci sono ora delle notizie importanti che riguardano l’allenatore. Infatti, ci sono ora delle nuove notizie che arrivano in maniera ufficiale e definitiva proprio dalle parole dell’allenatore Xavi che ha annunciato l’addio dal Barcellona fine stagione. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa e ha ribadito: “Resto fermo sulla mia decisione di lasciare il club alla fine della stagione. Non ci sono cambiamenti. Me ne andrò”.

Ora iniziano a circolare anche nuovi voci sul futuro dello spagnolo pronto ad andare ad allenare una nuova squadra e spunta anche l’ipotesi Premier League per Xavi con Chelsea, Manchester United, Liverpool e Brighton che cambieranno allenatore. Occhio anche al Bayer Leverkusen e il Borussia Dortmund per Xavi con l’occasione in Bundesliga.