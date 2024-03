3 giornate di squalifica: la decisione del Giudice Sportivo

Arriva la pesante decisione per quanto riguarda l’allenatore di Serie A che sarà squalificato per 3 giornate per quanto ha fatto vedere nell’ultimo turno di campionato.

Una triste vicenda che sta per concludersi con una lunga squalifica per l’allenatore che dovrà restare lontano dalla squadra che allena nel momento decisivo della stagione. Perché il club sta provando in tutti i modi ad arrivare ad ottenere dei risultati importanti, ma al momento la situazione è davvero difficile perché c’è la possibilità che si possa fermare qui il progetto tra qualche mese. La società non è felice di quello che sta accadendo e ora l’ultimo episodio gravissimo potrebbe seriamente far pensare il club di ritornare sui propri passi e andare alla ricerca di una nuova scelta.

Quanto è accaduto non solo penalizza la squadra ma va anche ad incidere sull’immagine del club e per questo l’allenatore oltre la squalifica del Giudice Sportivo può anche essere punito con una multa dal suo stesso club. Diventa ora un momento importante anche per capire che futuro ci sarà per lui perché lo stesso club non è più convinto di questo progetto e da tempo si parla del possibile nuovo allenatore che arriverebbe al suo posto se non dovesse riuscire ad ottenere i risultati sperati. Le prossime partite saranno quelle decisive.

Squalifica lunga: il motivo e la decisione

Un bruttissimo gesto minaccioso rivolto contro l’altro allenatore e anche contro l’arbitro. Un gesto che hanno visto anche i procuratori federali presenti al campo e per questo motivo ora ci si aspetta la sanzione più pesante per una situazione simile. Questo non gli permetterà di essere al fianco della squadra da vicino nelle prossime partite. Maxi squalifica per l’allenatore di Serie A.

Ecco che allora il Torino è pronto a dover fare a meno del suo allenatore Ivan Juric che sarà squalificato per 2 o 3 giornate dal Giudice Sportivo. Una decisione attesa proprio nelle prossime ore per quanto riguarda il tecnico croato che nell’ultima partita contro la Fiorentina si è lasciato andare a dei momenti di follia che potrebbero costargli caro.

Napoli, Udinese e Monza. Queste le partite che rischia di saltare Ivan Juric in panchina col Torino per squalifica. Perché ormai la decisione è in arrivo e non sarà una pena leggera nei suoi confronti. Adesso lo stesso Torino valuta altre piste in vista del futuro, perché il comportamento dell’allenatore non è piaciuto.