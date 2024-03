Clamoroso Jorginho, futuro stravolto: cambia tutto

Clamoroso Jorginho: all’improvviso cambia tutto per il futuro del centrocampista ex Napoli. Nuovo scenario per lui, ecco cosa può succedere

Il futuro di Jorginho può all’improvviso prendere un’altra direzione. Il centrocampista dell’Arsenal, arrivato l’anno scorso firmando per una sola stagione e mezzo con i Gunners, era sicuro di dover partire a fine campionato.

Con Arteta però non è scoccata la scintilla e il campione d’Europa vede con il contagocce il campo. Sembravano non poter esserci margini di manovra per una sua permanenza in Premier League.

L’ex Napoli era dato in orbita di alcuni club italiani, pronti a farlo tornare nel nostro campionato, lasciato sei anni fa quando terminò la sua avventura all’ombra del Vesuvio. Fu Sarri a volerlo con sé nella sua unica stagione disputata a Londra, in casa Chelsea, meta fortunata per il centrocampista che, diversamente dal suo ex allenatore, è rimasto in blues per cinque stagione ricche di traguardi, vincendo tutto ciò che era possibile vincere. Dall’Europa League alla Champions, gli è mancata solo la vittoria di una Premier.

Clamoroso Jorginho, futuro stravolto: adesso cambia tutto

Nella finestra invernale di gennaio 2023 il passaggio all’Arsenal, cambiando squadra ma non città. Col passare del tempo, infatti, era diventato sempre più marginale per i blues e così il suo addio fu la soluzione migliore per tutti. Peccato però che all’Arsenal non sembra aver trovato l’ambiente ideale.

La scorsa stagione il classe ’91 era riuscito a trovare più spazio rispetto all’annata in corso. In ogni caso, con il contratto in scadenza il prossimo giugno, il suo futuro sembrava essere scritto. E invece è spuntata un’incredibile novità: secondo alcune fonti di mercato, l’Arsenal vorrebbe estendere il contratto dell’italo-brasiliano per un ulteriore anno, fino al 2025. La proposta di rinnovo sarebbe arrivata al calciatore che adesso rifletterà sul da farsi.

Nel frattempo, infatti, diverse squadre lo avevano messo nel proprio mirino per la prossima estate, pronto a tesserarlo a parametro zero. Si tratta del Napoli, della Lazio e dell’Al-Hilal su tutti. Oltre alla pista saudita, per lui si erano aperte le porte di un ritorno in Italia e poteva farlo nel segno del passato: tornare nel club che l’ha lanciato oppure dall’allenatore che l’ha lanciato, sempre se Sarri sarà confermato in biancoceleste. Questa nuova e inaspettata proposta adesso può cambiare le carte in tavola. La decisione finale, comunque, spetterà solo a Jorginho.