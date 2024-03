Niente Champions: un titolarissimo salta il ritorno per infortunio

Barcellona e Napoli settimana prossima si giocheranno la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, peccato però che questo importante classico del calcio europeo abbia perso due dei suoi protagonisti più attesi.

I giocatori saranno infatti costretti ad assistere alla partita dall’alto della tribuna dello stadio olimpico Lluis Companys perché indisponibili a causa di infortuni tanto diversi quanto gravi, che rischiano addirittura di mettere a serio rischio anche il proseguo della loro stagione.

Fino all’ultimo l’allenatore ha sperato che nulla di particolarmente grave avesse colpito questi pilastri della sua formazione titolare, ma i risultati degli esami ai quali i giocatori si sono sottoposti in mattinata altro non hanno fatto che confermare le preoccupazioni delle scorse ore.

Saltano Barça-Napoli, è ufficiale: le ultime

Ad una settimana dalla decisiva sfida di Champions League fra Barcellona e Napoli, l’allenatore non poteva ricevere notizie peggiori dalla sua infermiera. Stando infatti a quanto trapelato ed ufficializzato addirittura nelle scorse ore, la squadra ha perso per un doppio grave infortunio due dei pilastri della sua formazione titolare, che ovviamente non scenderanno in campo nel ritorno di questi ottavi di finale.

Ovviamente i tifosi sono curiosissimi di capire come si farà fronte a queste assenze, anche perché l’allenatore rischia seriamente di andare non solo in emergenza ma anche in confusione, visto che la mancanza di alternative all’altezza potrebbe portare il tecnico a stravolgere completamente i propri piani di formazione, provando anche moduli e schemi mai utilizzati prima d’ora.

Difronte ad ipotesi del genere, considerate anche le difficoltà fino ad ora riscontrare in stagione, dirigenza e piazza non possono che storcere il naso, ma l’ultima parola spetterà all’allenatore, che forse non ha altra soluzione se non quella di cambiare e rischiare qualcosina. Stando dunque a quanto ufficializzato dallo stesso Barcellona in un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali nelle scorse ore, De Jong e Pedri salteranno il ritorno di Champions League contro il Napoli a causa dei rispettivi infortuni patiti nel corso dell’ultimo weekend di Liga.

Napoli, fuori De Jong e Pedri per infortunio: le condizioni

La vittoria di ieri sera contro la Juventus dà morale al Napoli in vista non solo del prossimo impegno di campionato contro il Torino ma anche per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona, che alla sfida contro i partenopei arriverà invece in netta difficoltà, fisica ma soprattutto numerica dopo i forfait per infortunio di Pedri e De Jong.

Entrambi i centrocampisti blaugrana si sono questa mattina sottoposti ad una serie di accertamenti i cui risultati hanno confermato la preoccupazione che aleggiava intorno alle loro condizioni già a partire da ieri sera. Gli esami ai quali si è sottoposto Pedri hanno infatti evidenziato una lesione al retto femorale della coscia destra, mentre De Jong ha invece riportato una distorsione al legamento laterale esterno della caviglia destra.